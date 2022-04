L’ultimo saluto all’amico Carando

Torino – S’è svolto ieri nella chiesa dell’Addolorata il funerale all’imprenditore casalese Cesare Carando, mancato giovedì all’Ospedale Le Molinette di Torino dove era ricoverato. Noto in Monferrato per essere stato uno dei fondatori nel 1976 con Domenico Figoli di Stp, Studio Televisivo Padano, con sede di via Cardinal Massaia a Casale dal 1977, Carando fu uno dei precursori delle emittenti libere italiane. La frequenza della sua Tv copriva una grande fascia di pianura e fu successivamente acquisita dall’attuale Mediaset per Rete4. Stp si spostò quindi nel Torinese, per diventare Primantenna. Il nostro direttore ha lavorato nei primi anni ottanta con Carando dirigendo e conducendo, nel lontano 1982, un telegiornale praticamente in diretta – essendo differito di un minuto in quanto allora per le Tv private la diretta non era consentita – per una che fu tra le prime esperienze italiane in questo settore. Carando lascia la moglie Franca. La redazione di Alessandria Oggi si unisce agli amici e presenta alla famiglia dell’amico Carando l’espressione del più profondo cordoglio.