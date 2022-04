Viaggiava lentamente e a fari spenti nella notte: fermato, gli hanno trovato droga in auto

Asti – Erano circa le 23:30 di giovedì 21 aprile e un’auto viaggiava a fari spenti di notte procedendo con lentezza in Via Gabotto. Certamente questo è stato un atteggiamento sospetto che non è sfuggito a una pattuglia della sorveglianza La Vedetta che ha pensato bene di chiamare la Polizia mentre l’auto sospetta ha cercato di allontanarsi in direzione corso Alessandria, fermandosi in via Guerra. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura che hanno perquisito il mezzo trovando all’interno sostanze stupefacenti. Il conducente, di cui non si conoscono le generalità, è stato fermato e portato negli uffici della questura per ulteriori accertamenti.