Alessandria – Reggina: come prima, più di prima…, le pagelle

Pisseri 6 – Una buona parata nel primo tempo e poi ordinaria amministrazione con brivido finale.

Prestia 6 – Buona partita difensiva la sua, quando si spinge nelle mischie in area avversaria non è né lucido né fortunato

Di Gennaro 6,5 – Prima coglie un legno di testa e poi consente a Pierozzi di cogliere un palo clamoroso. Difensivamente sempre grintoso e sul pezzo.

Parodi 6 – Buona partita per lui, difensore a sinistra. Gli subentra Coccolo. Appena lascia il campo Kolaj si stira e rimane in campo per onor di firma.

Coccolo (dal 82’) sv

Pierozzi 6 – Buona partita del giocane esterno che è pure sfortunato al 28’ cogliendo il palo deviando una punizione calciata da Milanese. Il resto: tanto lavoro, a volte pure di buona qualità per il giovane esterno destro alessandrino.

Mustacchio (dal 70’) sv

Ba 6 – Tessitore attento di trame e cucitore di gioco positivo e regolare. Si fa ammonire al 57’ per un fallo tattico e Longo lo sostituisce poco dopo.

Casarini (dal 60’) 5,5 – Entra e fatica a calarsi nella parte commettendo due lisci consecutivi.

Milanese 5,5 – Schierato in seconda linea stavolta non incanta, si impegna ma non sempre è lucido.

Lunetta 6 – Non male sulla sua fascia. Peccato si mangi in mischia al 77’ un gol su tocco facile sotto misura.

Marconi 6,5 (nella foto) – Per 70’ regge il peso dell’attacco mandrogno, coglie una traversa di testa nel primo tempo e Longo tenta il tutto per tutto inserendo Kolaj al suo posto. A vedere come è finita si mangerebbe le mani il nostro tecnico ma il difficile di un mister sta nel scegliere prima e non criticare dopo come facciamo noi…

Kolaj (dal 70’) sv – Dopo aver vanificato una buona opportunità da gol si stira e rimane in campo per la sola presenza. Non siamo in grado di valutare la sua prestazione quindi, ma, ormai, lo spessore del ragazzo e le sue potenzialità si e non esprimiamo certo valutazioni positive: un ulteriore riconoscimento alla sapienza del nostro DS…

Palombi 5,5 – Avrebbe una palla buona nel primo tempo ma non la capitalizza, farebbe bella figura ma gli manca il quid, sarebbe utile ma anche stavolta non convince.

Fabbrini (dal 60’) sv – Longo lo inserisce sperando in un suo rifrullo vincente. Lui è ubbidiente: due rifrulli ce li regala, peccato che inventa giocate dove serve poco o nulla, esattamente come la sua supposta abilità tecnica. Lo specchietto per le allodole giusto per asini e minchioni.

Corazza 5 – Sarebbe il nostro bomber e, per una partita da vincere a ogni costo, giustamente non puoi tenerlo fuori. A volte però la tentazione viene, nonostante il suo lavorìo.