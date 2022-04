Ancora disagi in autostrada fra Piemonte e Liguria: la situazione è giunta ormai al limite della sopportazione

Genova – Sull’autostrada A7, Milano-Serravalle-Genova, per tutto il giorno c’è stato il divieto di transito ai camion con peso superiore alle 26 tonnellate, tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Milano. Molti automobilisti hanno preferito prendere la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce (il che è tutto dire!), nonostante l’allungamento del percorso, per evitare code e disagi. In serata la situazione si sarebbe normalizzata, ma è chiaro che ormai per la rete autostradale fra Piemonte e Liguria la situazione sta diventando insopportabile.