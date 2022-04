La Top Secret Ferrara prevale di misura sul Novipiù Jb Casale Monferrato

Ferrara (Ferrara 78 – Novipiù 72) – Se non fosse per i tanti liberi sbagliati la Top Secret avrebbe potuto chiudere anche prima la partita, ma i nostri hanno venduto cara la pelle fino alla fine con Hill Mais e Valentini. Nel finale la difesa estense torna quella di sempre ed i liberi di Zampini, super in attacco oggi, Panni e Mayfield chiudono ogni discorso.

Zampini si mette subito in mostra con due punti ed una rubata mentre Casale deve aspettare tre minuti prima di segnare il primo canestro con Sarto da tre.

Cinque punti di Mayfield portano poi Ferrara avanti e, tra errori al tiro e palle perse, la partita fatica tantissimo a salire di intesità. Leggio e Formenti colpiscono dall’arco ed i liberi di Hill-Mais fanno terminare sul +1 agli ospiti il primo quarto. La JB va anche sul +5 sfruttando sempre il tiro pesante con Formenti e Valentini. Dall’altro lato Vencato con due appoggi e Panni dalla lunetta pareggia a quota 21. Nonostante le carenze sotto canestro la Top Secret regge sotto canestro anche nella lotta a rimbalzo e cinque punti di Petrovic la riportano sul +2.

Tornano a segnare poi anche gli americani di Casale e sempre Petrovic pareggia a quota 34. Ferrara vuole finire bene il primo tempo e ci riesce con Zampini e Pacher che centrano il bersaglio da tre ed infine Williams accorcia per il 40-38 che chiude il primo tempo. Ad inizio ripresa i giovani biancoazzurri, Filoni e Zampini, spingono fino al +12 i padroni di casa e Casale è costretta a chiamare timeout. La replica della JB non si fa attendere ed un parziale di 2-12 è servito per merito di Valentini ed Hill Mais. Williams completa la rimonta segnando e subendo fallo ed il quarto è chiuso dalle triple in sequenza di Panni e Valentini che fissano sul 57 a 58 il punteggio. L’inerzia sembra dalla parte di Casale brava ad allungare fino al +6 sfruttando anche qualche momento di nervosismo da parte dei biancoazzurri. I ragazzi di coach Leka nonostante le difficoltà non si arrendono e con Panni e Petrovic sono bravissimo a riportarsi sul +2. Sorpassi e controsorpassi continuano fino al 38?: Zampini ruba ed appoggia al tabellone mentre dall’altra parte Martinoni e Valentini continuano a far male alla difesa estense. Nel finale a fare la differenza è come sempre la tenacia della Top Secret che soprattutto in difesa non concede più nulla a Casale segnando poi quanto basta dalla lunetta per assicurarsi i due punti. Alla fine la ‘Giuseppe Bondi Arena’ festeggia la vittoria arrivata col punteggio di 78 a 72.

Top Secret Ferrara – Novipiù JB Monferrato 78-72 (14-15, 26-23, 17-20, 21-14)

Top Secret Ferrara: Federico Zampini 19 (5/6, 2/4), Demario Mayfield 15 (2/5, 1/6), Danilo Petrovic 11 (1/1, 3/6), A.j. Pacher 9 (0/1, 1/1), Alessandro Panni 9 (2/2, 1/5), Niccolo Filoni 7 (1/2, 1/1), Luca Vencato 6 (3/7, 0/2), Tommaso Fantoni 2 (1/3, 0/0), Mattia Bonanni 0 (0/0, 0/0), Giovanni Manfrini 0 (0/0, 0/0), Filippo Galliera ricci 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 21 / 31 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (A.j. Pacher 9) – Assist: 16 (Demario Mayfield, Luca Vencato 5).

Novipiù JB Monferrato: Fabio Valentini 15 (2/2, 3/9), Xavier Hill-mais 14 (3/6, 1/2), Matteo Formenti 14 (3/4, 2/4), Niccolo Martinoni 10 (4/12, 0/0), Alvise Sarto 7 (2/5, 1/4), Pendarvis Williams 6 (2/8, 0/1), Gianmarco Leggio 6 (1/3, 1/3), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/2), Alessandro Sirchia 0 (0/0, 0/0), Enrico Feng 0 (0/0, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 35 14 + 21 (Niccolo Martinoni 8) – Assist: 13 (Matteo Formenti 4).