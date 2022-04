Grigi in bilico, della serie: la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo

A 180’ dalla fine di questa appassionante stagione cadetta la classifica ha emesso qualche verdetto ma la ciccia, in testa, in fondo e per quel che riguarda gli spareggi, è ben mimetizzata da squadre, come si dice, ancora “sul badile”, in attesa cioè di conoscere il loro futuro e il solo Crotone, nonostante la sonante vittoria casalinga contro la capolista, ha ricevuto l’istanza di sfratto dalla cadetteria facendo compagnia al Pordenone.

Zona Serie A diretta- Il Lecce (68 p.) si sbarazza dell’ambizioso Pisa allo Stadio del Mare e si riprende la vetta che aveva mollato per una sola settimana alla Cremonese (66 p.) ora seconda, sconfitta dal neoretrocesso Crotone.

Zona playoff- Per le 6 squadre che si affronteranno per l’ultimo posto disponibile per andare in Serie A la situazione è ancora ingarbugliata e le squadre meglio piazzate possono ancora sperare, almeno per la matematica, a subentrare alla capolista ma, soprattutto alla sua vice. Il Monza, dopo il suicidio allo Stirpe, rimane a 64 punti, terza in classifica e prima fra le aspiranti playoff, sicura di poterli disputare anche dovesse perdere le ultime due partite. A 63 punti e certe pure loro di disputare almeno i playoff sono in tre: Pisa, Benevento e Brescia. L’Ascoli a 59 è piazzata benino, mentre il Frosinone (58 p.) è ottava ma il Perugia, prima delle escluse, può contare su 55 punti e potrebbe teoricamente insediare entrambe.

Metà classifica – Il gruppo di mezza classifica comincia, come abbiamo visto, dal Perugia ma più distaccate ci sono la Ternana (51 p.), il Cittadella (49 p.), la Reggina (46 p.), il Parma a 45 punti, il Como a 44. Ultima di questa sezione la Spal con 36 punti e quel punticino immeritato grattugiato a Brescia potrebbe rivelarsi fondamentale per non venire risucchiata nei playout.

Zona Playout – L’Alessandria è ora ai vertici delle squadre che saranno impegnate nello spareggio retrocessione con 33 punti e spera di coinvolgere, come abbiamo visto, la Spal che la precede negli ultimi 180’ della regular season. Il Cosenza è 2 punti sotto alla franca vittoria casalinga di ieri (31 p.).

Retrocessione diretta- Il Vicenza (28 p.), nonostante la vittoria ottenuta a Como, è terz’ultima ma spera ancora di agganciare il Cosenza ed entrare al suo posto nella griglia Playout ma l’ultima partita la gioca al Moccagatta, un problemaccio in più. Delle due già retrocesse (Crotone e Pordenone con 25 e 17p rispettivamente) abbiamo già abbondantemente parlato.

Le partite