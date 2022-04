Due camion vanno a fuoco in autostrada, muore un camionista

Novi Ligure – Un camionista morto carbonizzato è il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto stamane verso le 10:30 sull’autostrada A7 Milano-Serravalle all’altezza di Novi Ligure (Km 68), provocando la chiusura del bivio per Milano. Il traffico proveniente dalla A26 Genova-Gravellona Toce è stato deviato in A7 verso Genova. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Novi Ligure e Tortona, unitamente all’autobotte di Alessandria. Stando ai primi accertamenti sembra che sia andata a fuoco la cabina di guida d’un autoarticolato adibito al trasporto di prodotti alimentari per cui l’incendio avrebbe causato il surriscaldamento della parte posteriore di un autoarticolato che precedeva, adibito al trasporto di elio liquido.

Aggiornamento delle 13:30

L’impatto è dovuto a un tamponamento fra i due camion. Oltre al camionista deceduto, risultano ferite in modo lieve altre due persone, ricoverate in codice verde all’ospedale di Tortona.

Aggiornamento delle 16:00

L’incidente si sarebbe verificato all’altezza della diramazione per Predosa-Bettole (Km. 62) tra Novi e Tortona.