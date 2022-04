Gli eterni lavori in Piazza Garibaldi

Ovada – Dopo l’ennesima interruzione, riprenderanno in questi giorni i lavori alla pavimentazione di Piazza Garibaldi, per un cantiere che, dopo quasi sei mesi, è a metà del programma, per cui la ditta dovrà pagare la penale dovuta al ritardo nei lavori. Almeno questa è la speranza dell’assessore ai Lavori pubblici Sergio Capello. Il cantiere per riqualificare la piazza è partito a novembre. Il cantiere avrebbe avuto rallentamenti a causa delle difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali, al solito Covid che ha colpito i lavoratori e al ritrovamento di reperti ossei, ma di natura non archeologica. I pagamenti non c’entrano: “Il Comune – dice il sindaco Paolo Lantero – ha rispettato ogni scadenza contrattuale, avendo chiaramente previsto l’opera in bilancio e riservato le giuste risorse”.