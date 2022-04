Un robot tra i filari

Ovada – Non va in mutua, non si iscrive a nessun sindacato, non prende stipendio, lavora senza sosta e non pianta grane. Dopo quattro anni di progettazione è nato un robot a quattro zampe che pota le viti. Per ora è un prototipo, ma il robot potatore in vigna potrebbe rivelarsi vincente in un prossimo futuro, permettendo alle imprese agricole di rimediare anche alla mancanza di manodopera. Ha quattro zampe ed è in grado di passare fra i filari con sensibilità e accortezze non così diverse da quelle degli esseri umani, ed è stato presentato ieri all’Enoteca regionale di Ovada durante il “Festival delle Conoscenze” promosso dalla Fondazione Acos per la Cultura. Il progetto “Vinum” è nato dal lavoro dell’Iit di Genova e dell’Università Cattolica di Piacenza.