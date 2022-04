Bimba di quattro anni esce dalla casa dei nonni per seguire i genitori, ma si perde ed è rintracciata e salvata dai carabinieri

Casale Monferrato – Stamane i genitori l’avevano lasciata in custodia ai nonni perché dovevano uscire per commissioni ma la figlia, una bambina di 4 anni è uscita, senza che i nonni se ne accorgessero, forse per raggiungere i genitori. Ha iniziato a camminare lungo la provinciale 31 in località Popolo a Casale Monferrato, destando l’attenzione di molti automobilisti fino a quando qualcuno non ha allertato i carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia al comando del Comandante della Stazione di Balzola, il Luogotenente Alberto Tamma, che ha portato la piccola in caserma dove è stata rifocillata e tranquillizzata. Grazie all’aiuto dei carabinieri di Casale e Pontestura, oltre al parroco di Casale Popolo, è stato possibile risalire alle generalità dei genitori, che hanno raggiunto la figlia in caserma.