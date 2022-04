Calcio Serie D: Asti e Casale non si fanno male

Asti (Asti 0 – Casale 0) – Tale l’andata quale il ritorno. Il risultato dell’incontro di ieri pomeriggio tra Asti e Casale è stato lo stesso dell’andata: 0-0. Con un punto in più il Casale consolida il terzo posto, mentre l’Asti vede avvicinarsi la salvezza diretta. Meglio i monferrini nella prima frazione, che hanno una grossa occasione per passare in vantaggio: al 18′ Rossini fa da torre in area per l’inserimento da dietro di Continella che spara di poco sopra la traversa. Nella ripresa, al 31′ Asti vicinissimo al gol: Picone crossa al centro per Kerroumi, botta a colpo sicuro dal dischetto del rigore, Guerci vola all’incrocio dei pali e devia in angolo. Finisce con un giusto 0-0.

Asti: Brustolin, Vergnano, Rosset, Legal, Venneri, Taddei, Picone, Toma, Plado, Diagne, Kerroumi. In panchina: Zeggio, Pezziardi, Pinto, Ndiaye, Piana, Mainetti, Lanfranco, Trevisiol, Ciletta. All.: Boschetto

Casale Fbc: Guerci; Gilli, Gianola, Silvestri, Montenegro; Continella, D’Ancora (20’st Martin),Mullici (44’st Amayah); Giacchino (32’st Onishchenko),Rossini (12’st Forte),Candido (27’st Gatto). In panchina: Paloschi, Casella, Brunetti, Albisetti. All.: Sesia (squalificato, in panchina Sangregorio).

Arbitro: Bouabid di Prato.

Guardalinee: Russo di Nichelino e Cocomero di Nichelino.

Ammoniti: Venneri (A); Gilli (C).

Corner: 2-2.

Recuperi: 1+5.