Discariche abusive nel tortonese

Tortona – Trovata una discarica abusiva vicino alla zona logistica di Tortona nella frazione Torre Garofoli. Nel mucchio c’erano auto rottamate e materiale edile contenente amianto. I proprietari sono di Alessandria e sono stati denunciati con obbligo di bonifica a loro spese dell’intera area. Intanto è stato trovata un’altra discarica abusiva (ma siamo in Mandrognìa, per cui non c’è niente di nuovo sotto il sole) in Strada Cabannoni per cui è stato identificando il responsabile dell’area che è stato multato con obbligo di bonifica da parte della Polizia Municipale di Tortona. Il mese scorso un gruppo di 15 volontari residenti a Torre Garofoli ha ripulito la frazione dai rifiuti abbandonati, raccogliendo 50 quintali di indifferenziato, 10 quintali di ingombranti e 3 di vetro. Tra i rifiuti, vasche idromassaggio, cucine, frigoriferi, televisori, pneumatici e due pianoforti.