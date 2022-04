I social e i Grigi: è nata una stella, anzi due

Piaccia o non piaccia la realtà virtuale che emerge nei social si sta sovrapponendo alla verità oggettiva, anche per quel che riguarda il calcio qui da noi. Prendiamo la figura di Moreno Longo. Il Mister sta ottenendo, tramite FB e suoi fratellini, il giusto riconoscimento alla sua bravura e della sua professionalità. Il colpevole ritardo col quale al nostro allenatore le viene concessa sui social la ribalta è dovuto, secondo noi, al fatto che, in passato secondo certi tifosi, sottolineare la bontà del lavoro di Longo oscurava le indiscutibili doti specifiche del DS Fabio Artico, un personaggio stimato, indiscusso e punto di riferimento irrinunciabile della curva mandrogna. È ovvio che, se giudichi come eccezionale il lavoro tattico e gestionale del buon Moreno, vista la classifica precaria della squadra, è come ammettere implicitamente che la rosa costruita dal DS è di qualità mediocre. Quindi meno male, diciamo noi, che possiamo almeno contare su un allenatore capace di cavar sangue dalle rape. Che Longo a questo punto, nelle gerarchie del gradimento dei tifosi, stia sopravanzando Artico ci pare presto per affermarlo. Se alcuni tifosi intraprendenti però hanno da poco messo in vendita T-Shirt con la faccia del mister stampata in bella vista, è chiaro che si vada in quella direzione. Vuol dire che qualcuno ha notato, per esempio, che dei sei giocatori arrivati nel mercato di Gennaio (opera del DS), non ce n’era neppure uno schierato nell’11 iniziale contro la Reggina, e quello che è subentrato a partita in corso (Fabbrini) (accolto alla sua prima esibizione da giornalisti e minchioni vari come la soluzione alla endemica mancanza di qualità tecnica della squadra, ricordate?) era meglio che fosse rimasto dove l’abbiamo prelevato “senza troppa fatica”, aggiungiamo noi. Adesso parliamo della “seconda stella” che i social hanno ultimamente glorificato come tale dopo il mister. Si tratta in realtà di un personaggio (ormai bisogna riconoscerlo come tale…) che opera nello staff sezione “Ufficio Stampa” della società ormai da una decina d’anni. Ultimamente è diventata (al femminile perché donna) un idolo della rete e, secondo noi, la cosa ha un suo perchè. Possiamo confermare senza piaggeria che in passato, quando ci siamo confrontati o abbiamo avuto bisogno della sua collaborazione, si è sempre rivelata persona gentile, capace e collaborativa. Nell’ ultimo periodo però la sua figura pare sia diventato indispensabile, al punto che ormai è una presenza costante accanto alla squadra, sia in casa, in trasferta e persino nei ritiri. Gioiamo: finalmente nell’Alessandria sono state abbattute certe barriere anacronistiche che volevano una presenza femminile nello “spogliatoio” poco consona. E certi vecchi arnesi accecati dal sessismo se ne dovranno fare una ragione. E poi, se la signora gode dell’apprezzamento incondizionato dei tifosi “che contano”, vuol dire che se l’ è meritato. Cambiamo argomento. Nei social, nel dopo Reggina, sono apparsi alcuni post davvero disarmanti, pubblicati da noti tifosi Grigi. In uno di questi, per esempio, il suo ineffabile autore pubblica due foto che ritraggono la Nord gremita contro la Reggina e, nel commento in calce, tiene a precisare che nessun risultato ottenuto sul campo è più gratificante rispetto a una curva gremita. E questo sarebbe un tifoso dei Grigi? Quindi, per questo signore, quando si giocava a porte chiuse causa Covid, il fatto che i Grigi di Longo mietessero successi al punto da garantirci una promozione in B dopo 40 anni, era solo un dettaglio… L’autoreferenzialità pensiamo sia una malattia collettiva che andrebbe curata da fior di specialisti. Lo sguardo del nostro sedicente tifoso è affetto da strabismo endemico: l’Alessandria scende in campo e i tifosi sono in curva a sostenerla e non invece, come pensa costui (e Penna Scadente di rinterzo) che i Grigi giocano perché ci sono i tifosi sugli spalti. Della serie: “ci siamo tutti? Bene, l’arbitro può fischiare l’inizio”. Inoltre, giusto per ribadire certe scomode verità a negazionisti che fanno finta di non sapere, se alla società dovessero mancare le risorse che arrivano dal botteghino, l’Alessandria sopravvivrebbe comunque perché la quota incassi, nelle voci attive è quota nettamente inferiore rispetto agli introiti garantiti dalle piattaforme, dagli sponsor e dagli investimenti cash di Di Masi, non nello stesso ordine! E ad Alessandria questo gap fra incassi delle partite ed entrate diverse è nettamente più consistente rispetto ad altre piazze omologhe. Per completare il concetto vogliamo che questo tifoso socializzante si rendesse conto che ha poco da gioire perché abbiamo superato le 4500 presenze al Mocca (reggini compresi) per la prima volta in stagione alla penultima partita casalinga di campionato! E pensando che, se da 40 anni la B manca in questa città, si poteva prevedere un interesse ben maggiore da parte del pubblico. Nel caso non andate ad accampare scuse puerili, giustificazioni senza senso e, soprattutto non imbrodatevi per aver fatto “l’uovo fuori dalla cavagna”, anzi a volte l’uovo non lo avete neppure prodotto. Limitatevi quindi a covarlo senza trionfalismi e non pensiate che nelle parole ipocrite e interessate che vi dedica Penna Scadente (ma “scadente” perché è di pessima qualità oppure perché è in scadenza?) abbiano una qualche attinenza con una verità oggettiva.