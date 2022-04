Leoncelli in letargo non si svegliano e pareggiano

Sestri Levante (Sestri 1 – Derthona 1) – I padroni di casa mettono in carniere un punto prezioso per la classifica. La partenza di gara è tutta colorata di rossoblù con possesso palla, qualche calcio d’angolo conquistato e poi la grande occasione con Marquez che intorno alla mezz’ora viene fermato solamente da un super Teti. Torna a segnare Cherif Diallo, lo fa con un gol su azione ma per il Derthona non è tempo di festeggiare una vittoria neppure nell’infrasettimanale di serie D: a Sestri Levante finisce 1-1. Un pari che fa perdere ai bianconeri il quarto posto in classifica (a beneficio del Varese) e accorcia il vantaggio sul diretto inseguitore Bra (solo 3 punti). Costretto a schierare un undici raffazzonato, il Derthona deve contenere l’arrembaggio iniziale dei liguri che, già al 3′, sfiorano il gol con Gualtieri che di testa manda la palla contro la traversa. I nostri non stanno a guardare e reagiscono bene ma non ruggiscono abbastanza in una gara che, tutto sommato, è stata piacevole. Nella ripresa mister Zichella decide di schierare Diallo, ma la mossa non sortisce gli effetti sperati. Al 76′ arriva il gol con Speranza che lancia Diallo che gira in porta. Gioia però smorzata dopo solo pochi minuti dapprima dall’errore di Gueye che spreca il potenziale 2-0 e poi dall’acuto dell’attaccante dei padroni di casa Mesina che, all’84’, riporta definitivamente il risultato in equilibrio.

Sestri Levante: Salvalaggio, Gualtieri (18’ st Maffezzoli), Furno, Soumahoro, Grosso, Soplantai, Parlanti (30’ st Masini), S. Bianchi (32’ st Daniello), Mesina, Marquez (45’ Marzi), Cirrincione.

In panchina: Tozaj, A. Bianchi, Pane, Linale, Nenci. All: Fossati

Hsl Derthona: Teti, Negri, Luzzetti, Galliani, Procopio, Grieco (10’ st Diallo), Manasiev, Kanteh (49′ st Imperato), Gueye, Speranza, Romairone. In panchina: Bertozzi, Passage, Abbà Ronchi, Ordisci, Akouah, Casagrande, Chiellini. All: Zichella

Arbitro: Federico Olmi Zippilli della sezione di Mantova

Guardalinee: Edoardo Maria Brunetti di Milano e Bruno Galigani di Sondrio

Gol: 31’st Diallo (d), 38’st Mesina (s)