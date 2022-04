L’Italia è piena di anziani, ma i costi aumentano e le case di riposo chiudono, e il vecchietto, caro Draghi, dove lo metto?

Torino – L’allarme è in tutto il Piemonte ma, per guardare a casa nostra, il 40% delle Rsa rischia di chiudere, l’aumento dei costi dell’energia e il nodo delle convenzioni mandano in crisi le strutture. Alla Rsa Città di Asti, 500 posti letto, c’è un commissario alessandrino, un nome di vecchia data della sanità piemontese: Mario Pasino. Commissariata è anche la Lercaro di Ovada, 100 letti per gli anziani. A Castellazzo Bormida la casa di riposo è già chiusa. Ieri è arrivata la notizia che il Comune di Santalbano Stura (Cuneo) vuole chiudere la sua Rsa. Il servizio non è più sostenibile. L’aumento dei costi energetici, i mancati inserimenti in convenzione da parte della Regione stanno producendo una situazione in cui le strutture più piccole, le più fragili, sono a un passo dal baratro. “Traballa il 40% delle strutture ed entro un mese prevedo commissariamenti a raffica – dice il presidente di Anaste Piemonte, Michele Assandri (nella foto) – dopo le dimissioni dei consiglieri di amministrazione, che in larga maggioranza sono volontari. Siano al crac con 26.000 posti per anziani a rischio e 300 case di riposo costrette a chiudere. Entro maggio si devono approvare i bilanci. Quando la situazione verrà fuori in maniera evidente prevedo un effetto a cascata. Si stanno esaurendo le risorse patrimoniali che ancora consentono di pagare gli stipendi – prosegue Assandri – quando il tesoretto è finito non credo ci siano molte alternative. Il Covid aveva già minato le possibilità di sopravvivenza, questo il colpo di grazia. Siamo a un’occupazione dell’80 per cento. Sotto quota 92 il sistema non tiene e la Regione continua a non fare inserimenti”. Come al solito abbiamo la dichiarazione dell’assessora regionale uscente Chiara Caucino che aveva proposto un voucher per i cittadini perchè potessero scegliere un’assistenza residenziale o domiciliare.