Cral, una fondazione che funziona: confermato il presidente Mariano

Alessandria – I numeri parlano chiaro: nel 2022 i finanziamenti saliranno a 5,14 milioni di euro per un incremento sul 2021 del 32%. Già nel 2021 sono state ben 278 le iniziative sostenute per un investimento di 3,5 milioni, grazie all’impiego di 3,5 milioni, contro i 3,18 messi in campo nel 2020. Sono questi i numeri della “Gestione Mariano” il notaio alessandrino presidente della Fondazione Cral – con Cesare Rossini come vice – della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, che parlano da soli, per cui il consiglio generale ieri ha approvato all’unanimità il bilancio. I conti del 2021 sono stati chiusi con un avanzo di gestione di 7 milioni, per un incremento del 45% rispetto all’anno precedente, ciò grazie all’incremento dei dividendi distribuiti dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalle banche partecipate, delle plusvalenze realizzate con la cessione della partecipazione in Guala Closures Spa e con riferimento alla partecipazione in Banca Sistema Spa, nonché per effetto della riduzione degli oneri di gestione, in particolare le consulenze esterne. Il patrimonio della Fondazione supera i 212 milioni, per un incremento di oltre 2,54 milioni rispetto al dato registrato nel 2020, grazie agli accantonamenti alla riserva obbligatoria e facoltativa.

“Il bilancio della Fondazione – rende noto il presidente, Luciano Mariano (nella foto) – ha raggiunto nel 2021, anno del trentennale di attività, risultati particolarmente significativi sebbene l’andamento sia stato ancora condizionato dalla pandemia e dalle sue conseguenze sull’economia reale. La Fondazione ha progressivamente ricalibrato le attività previste per supportare il tessuto sociale, sanitario, economico e culturale del territorio, con l’obiettivo di garantire un livello di erogazioni coerente alla programmazione”. Il consiglio ha nominato i nuovi membri in sostituzione dei componenti in scadenza di mandato: riconfermati Luciano Mariano, Giovanna Debernardi, Egidio Rangone e l’ingresso di Rosanna Balduzzi Gastini. Il Collegio dei Revisori è composto dalla presidente Marinella Lombardi, da Roberto Zanfini e Pier Marco Falabrino, sindaci effettivi; Roberto Francesco Cairo e Melissa Lonetti, sindaci supplenti.