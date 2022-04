Alessandria Calcio: dopo Parma restano poche chances; le pagelle

Pisseri 6 – Una bella parata per lui e l’assoluzione per i due gol subiti.

Mantovani 5,5 – Non malaccio: lavora come un negro e soffre come un cane. Sul secondo gol subito non è stato segnalato dai radar dove doveva stare.

Corazza (76’) sv – La mossa della disperazione, però ha fatto più lavoro in fase difensiva che non in avanti.

Prestia 6 – Capitano coraggioso, non perde mai la trebisonda. Forse sul gol di Vasquez non è esente da colpe, forse.

Parodi 5,5 – Gioca oltre un’ora si Koulibaly che ogni tanto lo supera in scioltezza, poi la mette sulla rissa, si becca un giallo e lascia il posto a Pierozzi.

Pierozzi (66’) 6,5 – Segna il gol del pareggio con un tiro rabbioso. Si piazza a destra, dove Lunetta aveva fin lì fatto bene.

Gori 5,5 – Un compito improbo il suo: bloccare in qualche modo il talento Bernabè e ci riesce decentemente, complice pure il disordine disorganizzato del centrocampo di casa e la scarsa ispirazione del talentuoso spagnolo il quale di accende poco e senza far troppo male. Lui viene subito ammonito ma gestisce la sua prestazione difensiva con esperienza e non cade nei tranelli della mezza punta mancina avversaria.

Ba (51’) 5,5 – Fa il suo senza acuti particolari.

Casarini 6 – Baluardo di una certa consistenza in mezzo al campo, sacrificandosi in un difficile compito di copertura. Finisce facendo il difensore centrale.

Coccolo (76’) sv – Un buon intervento difensivo: troppo poco per valutarne la prestazione.

Lunetta 6,5 (nella foto) – Piazzato a destra fino all’ingresso di Pierozzi, poi torna sulla sua fascia preferita. Forse il migliore dei suoi, offre una prestazione importante limitando al massimo le minchiate, il suo tallone d’Achille. Purtroppo però se il migliore dei nostri è l’ esterno sinistro che, per l’occasione, gioca a destra difficilmente parliamo di una sonante vittoria della sua (e nostra) squadra.

Milanese 5 – Non gioca ai livelli ai quali, ultimamente, ci aveva abituato. Mai al centro del gioco e di sue iniziative interessanti non ne ricordiamo.

Chiarello 6 – Recuperato dopo una sosta in naftalina gioca benino ma la sua fisicità è quella roba lì. Fosse solo per il suo interpretare e prevedere il gioco sarebbe uno scienziato della pelota.

Fabbrini (66’) sv – Si spera sempre che estragga il coniglio ma dal suo cilindro sgusciano solo animali meno nobili e inutili alla causa. Al 71’ lo spostamento d’aria provocato dal suo diretto avversario è sufficiente per abbatterlo miseramente. Inadeguato. Se chi l’ha portato qui a gennaio lo avesse avuto come suo compagno di squadra lo avrebbe soppresso in un dopo partita.

Marconi 6 – Mette lo zampino nel primo gol e tiene alta la squadra facendo a sportellate con chi di dovere.

Palombi 6 – Un bel gol in apertura ma poi progressivamente cala. Comunque è già tanta roba rispetto alle prove incolori che ci aveva abituato.