Calcio Serie B; Parma 2 – Alessandria 2, della serie: quando la classe non è acqua

Parma (Parma 2 -Alessandria 2) di Jimmy Barco – Per il Parma questa partita rappresenta il commiato dal pubblico di casa dopo una stagione iniziata sotto i migliori auspici ma le delusioni sono arrivate puntuali come scandite da un orologio svizzero. L’Alessandria invece si gioca una carta fondamentale qui al Tardini per la permanenza in categoria. Importanti saranno per i Grigi pure i risultati delle dirette concorrenti e stavolta si giocano tutti i match determinanti in contemporanea. Per Iachini, mister emiliano arrivato a metà stagione per tentare di dare un senso al campionato del Parma, probabilmente sarà la penultima puntata vissuta sulla panchina gialloblu. Se guardiamo i giocatori a disposizione dell’ex mister della Fiorentina ci chiediamo come, con tali talenti a disposizione, non siano riusciti a trovarsi un posticino nei playoff e lì giocarsi la promozione, ma a volte il troppo stroppia. Forse però i danni provocati dal suo predecessore e dalla Direzione Sportiva sono stati tali e tanti che, per trovare soluzioni tattiche accettabili, ha impiegato troppo tempo e l’ equilibrio non lo ha trovato neppure adesso. La partita. Longo gioca la carta dello spariglio: Lunetta esterno destro, Parodi esterno sinistro, Gori a uomo su Bernabè, quindi, se i “numerini” hanno un senso (e stavolta ne hanno davvero poco) sarebbe una difesa “a quattro”, ma sono talmente tanti i giocatori talentuosi e anarchici senza ruolo nel Parma che parlare di moduli codificati è impossibile. Certo lo spariglio serve ai Grigi per disorientare, soprattutto in avvio, gli scudocrociati. E i risultati si vedono già al quarto d’ora: bel lavoro fra Chiarello e Marconi al limite, la palla arriva in area all’accorrente Palombi che segna con un bel diagonale rasoterra. Vasquez, Bernabè e Inglese, quelli che dovrebbero ispirare la riscossa, non sembrano in giornata: il primo svogliato, il secondo gioca da solo e il terzo svagato. Sino al gol del pareggio dei padroni casa, arrivato al 43’ con Cobaut sugli sviluppi di un calcio piazzato, i Grigi controllano bene la situazione ma, contro un collettivo del genere, basta la giocata di un singolo per far girare la partita a proprio favore. Il primo tempo finisce 1-1. La ripresa. I momenti più difficili dei Grigi, osservando il passato di questa stagione, sono spesso stati i minuti finali del primo tempo e l’inizio della ripresa. E anche stavolta l’Alessandria ha preso gol in quei due periodi specifici del match. Il gol del pareggio parmense è stato caratterizzato dalla casualità e dalla loro fisicità, il vantaggio interno invece una summa di tre errori consecutivi dei giocatori mandrogni, errori anche indotti dalla qualità dell’avversario che incute timore anche quando si limita a passeggiare in campo. Il bel gol che fissa il risultato sul pareggio arriva grazie ad una azione ispirata da Fabbrini ma assistita e conclusa da altri, rete comunque meritata. I furbacchioni che si aspettavano un Parma demotivato hanno avuto ragione a metà, ma è tale il divario di qualità fra le due squadre che è bastato un Parma a mezzo servizio per strappare un punticino, nonostante tutte le macumbe tentate da Longo che ha sfruttato le potenzialità dei suoi ragazzi oltre le aspettative ma purtroppo neppure quello è bastato.

Parma (3-4-1-2): Turk; Delprato, Circati, Cobbaut; Coulibaly, Bernabé, Juric, Oosterwolde; Vazquez; Benedyczak, Inglese.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Parodi, Mantovani, Prestia; Chiarello, Milanese, Casarini, Gori, Lunetta; Marconi, Palombi.

Gol: Palombi (Al) 16’, Cobbaut (Pr) 43’, Vasquez (Pr) 57’, Pierozzi (Al) 80’