Ex Ilva, incidenti e operaio sospeso: gli impianti non sarebbero a norma, corteo contro Acciaierie d’Italia alla Festa dei Lavoratori

Genova – Sull’ex Ilva è ormai scontro frontale fra i sindacati e la proprietà a causa dell’incertezza del futura, della mancanza di un piano industriale serio e degli impianti che sono superati e devono essere cambiati. Risultato è che già lunedì 1° Maggio, Festa del Lavoro, gli operai di Acciaierie d’Italia partiranno dallo stabilimento siderurgico di Cornigliano e marceranno uniti sotto le bandiere di Fim, Fiom e Uilm al grido di “Vergogna!”. Andranno a bussare alla porta del prefetto Renato Franceschelli, rappresentante del governo sul territorio, per chiedere la “revoca immediata” della contestazione disciplinare adottata dall’azienda a carico del lavoratore che era in servizio sul ciclo latta il 12 aprile alle sei di sera, quando una bobina da 150 kg si è staccata da un argano di sollevamento elettrico precipitando al suolo. Il provvedimento disciplinare potrebbe essere preludio di licenziamento. E Acciaierie d’Italia, società mista pubblico-privata partecipata da Invitalia e ArcelorMittal, è accusata dai sindacati di trascurare da tempo la manutenzione degli impianti. Secondo i primi riscontri i due incidenti che si sono verificati nel giro di tre giorni (prima della bobina si era staccato da una gru un rotolo d’acciaio da 10 tonnellate) hanno messo in luce l’inadeguatezza degli impianti.

Per l’Asl3 “dall’esame dei luoghi di lavoro della linea e delle attrezzature utilizzate sono state ravvisate le seguenti violazioni della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Punto 1: “La sezione risultava circoscritta da barriere in pessimo stato manutentivo prive di sicurezza […]”.

Punto 2: “L’impianto di sollevamento […] non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 70 e pertanto non idoneo ai fini della salute e sicurezza. [In particolare, l’impianto di sollevamento è costituito da] un argano elettrico installato su una struttura metallica a bandiera [di cui] al momento dell’accesso non era disponibile libretto di omologazione, manuale uso e manutenzione, certificazione ai sensi delle relative direttive di prodotto e verifiche periodiche. […] l’accessorio di sollevamento descrivibile come un gancio a polipo, risultava sprovvisto di marchiatura CE e privo di dispositivi contro lo sgancio accidentale del carico”.

Punto 3: la postazione di lavoro dell’operaio “non era tale da consentire il sicuro movimento della persona data la limitata area a disposizione”.

No comment da parte di Acciaierie d’Italia mentre Christian Venzano, segretario di Fim definisce “scandaloso il comportamento dell’azienda e per questo il prefetto deve condannare quanto accaduto, far ritirare immediatamente il provvedimento disciplinare e costruire un percorso di sicurezza e verifica di tutto lo stabilimento”.