La storia infinita della tangenziale ovest

Novi Ligure – Se ne parla da più di trent’anni in consiglio comunale da quanto il nostro direttore Andrea Guenna, allora consigliere del Pli, l’aveva chiesta. A tutt’oggi resta in forse il progetto della tangenziale ovest (tangenzialina) tra Novi e Pozzolo, inserita nel pacchetto di opere compensative del Terzo Valico. Il consiglio comunale di Novi Ligure ha per la prima volta affrontato il tema grazie all’interpellanza dei Democratici e del Movimento 5 Stelle, preoccupati dai tempi di presentazione del progetto definitivo dell’intervento. E qui la sorpresa si fa sconcerto quando si viene a sapere che sono proprio le forze di centrodestra al potere – dopo che il progetto è stato del PLI grazie al nostro direttore Guenna in veste di politico, fin dal 1990 – a cincischiare sulla cosa dopo che Rfi ha preso un impegno con la città fin dal 2019. E stupisce il fatto che da parte novese il sollecito non venga dalla giunta, ma dall’opposizione che scrive: “Sono passati due anni e mezzo – ha detto il consigliere dei Dem, Rocchino Muliere (nella foto) – ed è il momento che Rfi risponda di questo grave ritardo”. Il vicesindaco Diego Accili ha confermato che al momento da Rfi non ci sono novità, ma la sinistra incalza con Simone Tedeschi rivolto alla giunta: “In una situazione come questa – ha detto – in cui di fatto la giunta è in minoranza, a maggior ragione avete il dovere di coinvolgere il consiglio. Dire che è inutile fare una commissione è una scusa. Siamo tutti d’accordo sulla necessità dell’opera”.

Il nostro direttore, insieme ai novesi perbene, ringrazia i Dem.