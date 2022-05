Frontale a Casale Popolo: tre feriti di cui uno grave

Casale Monferrato – Tre feriti di cui uno grave sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto tra due automobili in zona Casale Popolo verso le sei e mezzo di ieri pomeriggio. Si tratta di un uomo e una donna a bordo di una Peugeot, ricoverati a Casale, e un uomo, alla guida di una Mazda, ricoverato con elisoccorso ad Alessandria in codice rosso. Pare che l’uomo alla guida della Mazda abbia effettuato un sorpasso azzardato e si sia scontrato frontalmente con la Peugeot che proveniva in senso inverso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Casale che sta effettuando i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.