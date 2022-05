Pallacanestro A2: il Forlì ribalta il risultato nel finale e beffa Novipiù

Casale Monferrato – Con 25 punti in carniere nell’ultimo quarto la Pallacanestro Forlì batte il Casale col punteggio di 79 a 78 dopo esser stata sotto anche di 15 punti

La partita si sblocca per una tripla di Sarto, ma Benvenuti riporta subito Forlì a contatto (3-2). Il lay-up di Williams dà un possesso pieno di vantaggio a Casale (7-4 dopo 3’ di gioco). Si sblocca anche Fabio Valentini che segna il punto del 12-6, ma Bruttini trova la tripla che riavvicina Forlì ad un solo possesso (12-9). Sarto trova la seconda tripla della sua serata e spinge la Novipiù sul 18-11. Il secondo periodo si apre con le due squadre che si scambiano canestri e Casale resta sul +10 (31-21) prima che Leggio trovi la tripla del massimo vantaggio per Novipiù (34-21 dopo 4’ di gioco). Dopo il time-out Rush trova la schiacciata che riporta Forlì sul -10 (39-29) ma risponde subito Okeke che dà il nuovo + 12 ai suoi (43-31 a 1’30” dall’intervallo lungo). Okeke trova anche la tripla per il massimo vantaggio JB (46-31). Si va all’intervallo sul 48-35. Al rientro segnano quasi subito Rush per i romagnoli e Hill-Mais per i nostri (49-37). Bolpin trova la tripla che riporta Forlì in singola cifra di svantaggio (49-40 dopo 3’ di gioco). Hill-Mais trova il 2+1 che ridà il +12 alla JBM (54-42 dopo 3’30” di gioco). Benvenuti trova il lay-up che per Forlì vuol dire -6, ma dall’altra parte Okeke schiaccia il 56-48. Ancora Benvenuti trova il canestro del 56-50 e coach Valentini ferma la partita con il time-out. Williams sblocca il punteggio della Novapiù che resta sul +5 (58-53). Si sblocca anche Formenti e Casale torna sul +7 (61-54 a 1’ dall’ultima pausa). Sarto schiaccia nel canestro di Forlì il +9 (63-54), che è anche il punteggio con cui si chiude il terzo quarto. L’ultimo quarto si apre coi liberi di Lucas e di Bruttini, e il Forlì che si riporta sul -5 (63-58). I romagnoli volano e Giachetti in contropiede mette un canestro pesantissimo portando in parità l’Unieuro (63-63), risponde Ghirlanda che ridà il vantaggio alla JBM (65-63). Coach Dell’Agnello decide di fermare la partita con il time-out dopo il jumper del 67-65 a firma di Fabio Valentini e poco dopo il Forlì trova il vantaggio con la tripla di Lucas, subito ribaltato da Hill-Mais (69-68 a 6’ dalla fine della partita). Tre triple consecutive danno il massimo vantaggio di serata all’Unieuro (77-69 a 4’13” dalla fine) e coach Valentini ferma la partita con il time-out. Dopo il time-out un parziale di 4-0 dimezza lo svantaggio della Novapiù e con la tripla di Formenti ritorna a -1 (77-76 a 2’06” dalla fine) con la panchina di Forlì che ferma le operazioni con il time-out. Al rientro in campo la JBM trova di nuovo il vantaggio con Fabio Valentini, ma Lucas riporta in vantaggio Forlì a 30” dalla fine (79-78). Destino vuole che Sarto sbagli la tripla e regala la vittoria a Unieuro.

Novipiù JB Monferrato 78 – Unieuro Forlì 79 (26-15, 48-35, 63-54)

Novipiù JB Monferrato: Sarto 8, Valentini F. 14, Formenti 5, Sirchia NE, Williams 10, Lomele NE, Okeke 13, Martinoni 9, Feng NE, Ghirlanda 2, Leggio 6, Hill-Mais 11. All.: Andrea Valentini.

Unieuro Forlì: Rush 7, Giachetti 6, Natali 2, Palumbo NE, Bolpin 19, Bandini, Ndour, Lucas 14, Benvenuti 13, Bruttini 9, Pullazi 9. All.: Sandro Dell’Agnello.