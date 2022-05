Resa di conti a coltellate: un ferito finisce all’ospedale in codice rosso

Serravalle Scrivia – Invece di andare avanti andiamo indietro e torniamo ai tempi, circa duecento anni fa, in cui si regolavano i conti per strada a coltellate. Oggi pomeriggio verso la quattro e mezzo è stato accoltellato un pakistano da un altro immigrato, di cui non si conoscono ancora le generalità, trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria in seguito a una ferita alla testa. Il duello rusticano ha avuto luogo, non nella campagna desolata dell’Ecolibarna dove non passa mai nessuno, ma in centro, davanti al supermercato Gulliver dove, subito dopo il fatto, sono giunti i Carabinieri e una squadra del 118 che ha ricoverato la vittima all’ospedale di Alessandria per una ferita alla testa provocata da un coltello. In un primo momento sembrava che la lesione fosse molto grave, fortunatamente, invece, è risultata più lieve. I militari stanno svolgendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e assicurare alla giustizia il feritore che, per ora, ha fatto perdere le tracce.