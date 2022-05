Auto spenta, forse senza freno a mano, travolge e uccide una donna di 77 anni

Ottiglio – Fatale quanto tragico incidente, che si può anche definire stradale, che si è verificato a Moleto frazione di Ottiglio. Oggi pomeriggio verso le cinque una donna di 77 anni è stata investita dall’auto del marito che l’aveva poco prima parcheggiata in cortile, forse senza innestare la marcia o tirare correttamente il freno a mano, o forse ancora a causa del malfunzionamento meccanico. Gli è che, a causa di una lieve pendenza, mentre la donna stava lavorando in giardino, l’auto si è messa in movimento investendo in pieno la poveretta che è stata travolta senza scampo. Il marito sentendo le grida della moglie s’è precipitato fuori e ha dato subito l’allarme chiamando il 118. Sul posto è intervenuta in brevissimo tempo una squadra dell’elisoccorso ma per la poveretta non c’è stato più niente da fare. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.