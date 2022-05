Calcio Serie D: il Casale pareggia e si conferma nei playoff

Casale Monferrato (Casale 0 – Varese 0) – Niente reti ma un punto prezioso che serve a entrambe le contendenti di confermarsi un posto agli spareggi di fine campionato, per i colti i playoff. Quella tra Casale e Città di Varese è stata una partita piacevole e ben giocata, anche se il risultato a occhiali non le rende giustizia. Hanno attaccato da subito gli ospiti con un paio di belle occasioni da gol. I monferrini hanno risposto con ordine e al 33′ sono andavi vicini al gol con un gran destro di Continella che centrava in pieno il palo. Secondo tempo speculkare al primo con gli ospiti subito in avanti e i nostri guardinghi spesso in contropiede.

Casale Fbc (4-3-3): Guerci; Gilli, Darini, Silvestri, Casella; D’Ancora, Martin (20’st Gianola), Continella (26’st Montenegro); Giacchino (38’st Amayah), Forte, Candido (20’st Gatto). In panchina: Paloschi, Mullici, Brunetti, Albisetti, Amayah, Onischenko. All.: Sesia (squalificato, in panchina Sangregorio).

Città di Varese (3-5-2): Trombini; Mapelli, Monticone, Parpinel (19’pt Marcaletti); Foschiani (6’st Battistella), Garzo (19’st Cantatore), Disabato, Pieraccini (35’st Premoli), Baggio; Mamah (37’st Di Renzo), Pastore. In panchina: Vono Minaj, Tosi, Mendolia. All.: Porro.

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Guardalinee: Pasquini di Genova e Della Monica di La Spezia.

Ammoniti: D’Ancora (C), Foschiani, Monticone (V).

Corner: 3-5.

Recuperi: 1+5.