Frana sulla provinciale: Carrega Ligure isolata

Carrega Ligure (Val Borbera) – Da ieri sera una frana blocca l’accesso a Carrega Ligure, in Val Borbera, lungo il versante alessandrino. La frana s’è verificata intorno alle 23:00 per cause in corso di accertamento. I detriti hanno occupato circa 200 metri della strada provinciale 147 al chilometro 7,8 rendendo possibile raggiungere il paese solo dal versante ligure. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno mettendo in sicurezza l’intera area, mentre oggi dovrebbero iniziare i lavori di ripristino da parte degli addetti alla viabilità della provincia di Alessandria.

In una nota, Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) si dice “vicina alla comunità di Carrega Ligure (al Sindaco Luca Silvestri, al membro di Giunta Uncem Piemonte Marco Guerrini, assessore del Comune) isolata ieri sera da una frana sulla provinciale che conduce al paese. Carrega ora è raggiungibile solo dalla Liguria. Siamo certi – si legge ancora nel comunicato – che tutte le istituzioni, a partire da Provincia e Regione, ma anche il Ministero delle Infrastrutture, agiranno in tempi rapidissimi per mettere in sicurezza la strada e dare a Carrega una efficace viabilità”. Lo affermano Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, Presidente Uncem nazionale. Carrega Ligure è un Comune della Val Borbera con 87 abitanti (erano oltre 3.300 nel 1861), ed è il Comune dell’Appennino con la minor densità di popolazione in Italia.