Il punto sul Campionato: contro il cul ragion non puote, né virtute né conoscentia

Cittadella 1 – Brescia 0: per il Citta altra partita d’orgoglio: alla squadra, ormai da tempo, ogni traguardo e ogni rischio è precluso ma i granata giocano sempre con lo spirito giusto e triste chi ci capita tra le loro grinfie. Per i ragazzi granata non c’è un pubblico numeroso e caloroso che li “spinge” a prescindere, bensì una società che ha creato una cultura fondata sul lavoro e la professionalità pur con investimenti modesti se paragonati a società omologhe. Stavolta con pieno merito abbattano la corazzata bresciana che, in caso di vittoria in terra veneta, avrebbe visto riaprirsi le porte della promozione diretta. Evviva la professionalità e la cultura sportiva: lì a Cittadella pagano, oh se pagano! Cremonese 0 – Ascoli 1: a sentire le banali parole di commento del mister ascolano Sottil, il quale durante la partita ha fatto il suo solito show belluino, verrebbe da pensare che i bianconeri non siano ben rappresentati dal loro allenatore. “Il mio motto è: non accontentarsi mai!” così ha dichiarato l’ex calciatore grigio a fine partita. Può darsi che sia così, ma allora ci può spiegare come mai sia stato cacciato, a volte persino con ignominia, da piazze calcisticamente importanti, Livorno per esempio, dopo un campionato vinto? In realtà, pensiamo noi, dovrebbe baciare il culo ai dirigenti ascolani che, quando lo hanno riesumato da un letargo destinato a durare, a metà della scorsa stagione avevano bisogno di un allenatore noto per aver difficoltà a innescare il cervello ma dotato di “cazzimma”. Se l’Ascoli in futuro deciderà di fare un salto di qualità, vedrete, il primo che verrà imbarcato sarà proprio Sottil. Per il resto Pecchia paga la media gioventù dei suoi fenomeni in erba che garantiscono a volte prestazioni inarrivabili da squadre costruite in modo convenzionale ma altre volte paga il prezzo dell’inesperienza, quello che è successo in veneto ieri. L.R. Vicenza 2 – Lecce 1: abbiamo l’età del dattero e, fin da bambini, siamo stati cultori e appassionati di calcio, non quello televisivo bensì quello giocato sui campi di gioco. Non vi diciamo quante volte abbiamo assistito a partite inutili, senza fascino e interesse, ma da ognuno di quei match, a ben vedere, qualche particolare inedito, se si è dotati di spirito critico, lo si coglie e lo si mette in un ipotetico schedario personale che compone poi un’articolata griglia che si applica di fronte a qualunque evento. Ebbene: a nostra memoria non abbiamo mai visto una Curva vincere una partita. Stavolta però abbiamo visto come una Curva possa far “perdere” una partita e, se il Giudice Sportivo avesse davvero a cuore le sorti del calcio e di questa meravigliosa cadetteria, pure una promozione già guadagnata sul campo da una Società diretta in modo sublime da i migliori dirigenti del calcio nazionale. Ci riferiamo al Lecce naturalmente e vi invitiamo a vedere cosa è successo dopo il gol di Strefezza che ha portato i giallorossi meritatamente in vantaggio a Vicenza. Quello che è accaduto al Menti all’ora di gioco con i salentini virtualmente in Serie A e i vicentini giustamente retrocessi è un monito che i tifosi, organizzati e no di tutta Italia, dovrebbero mandare a memoria e prenderlo come vademecum delle cose da non fare, compreso mandare un innocuo raccattapalle e il portiere avversario all’ospedale per lo scoppio di una bomba carta. Ci aspettiamo punti di penalizzazione ai salentini, abbastanza per costringerli a giocare i playoff, una super squalifica a Strefezza, la miglior seconda punta di categoria, per stroncare le stucchevoli sceneggiate che si vedono dopo ogni marcatura e che denotano il disprezzo e il dileggio nei confronti di chi ha subito il gol. Bisogna recuperare in fretta cultura sportiva da parte di tutte le componenti che partecipano al grande circo del calcio se no questo meraviglioso sport imploderà sotto il peso della inciviltà e continuerà ad essere condizionato da curve arroganti, violente e autoreferenziali. Inoltre, diciamo noi, come mai se, durante una partita, ti presenti in tribuna senza la mascherina a mo’ di Pulcinella viene subito multato e additato al pubblico ludibrio, una tifoseria notoriamente turbolenta entra in uno stadio dotata di autentici ordigni pronti a esplodere? Nel piccolo basta vedere come la nostra città vienga blindata il giorno di una partita qualunque, anche di Serie C. Si blocca di fatto una intera popolazione in un malcelato coprifuoco e poi gli ultras possono andare e venire, spesso gratis, per dar vita al loro esclusivo rito sabbatico con contorno di alcool e spinelli? Ma potete pensare che molti genitori non decidano di impedire al proprio giovane rampollo di entrare in uno stadio che per tre ore diventa una bolgia senza regole rischiando l’incolumità e la fedina penale? E le Società: spesso deboli, complici e ricattate guardano. Monza 3 – Benevento 0: i campani un mesetto fa erano indicati come i più probabili compagni di ascensore del Lecce nella corsa all’attico. Ieri sono stati ulteriormente respinti senza discussioni dai ragazzi del Berlusca che, tra uno scivolone e una vittoria importante, si meritano la Serie A per la correttezza e la sportività finora dimostrata. Partita senza storia che ha annichilito il maestrino sulla panchina campana che ci spiegava, con il vento nel culo, il suo sistema fantascientifico per vincere i campionati. I minchioni allora plaudevano rapiti da cotante minchiate. Adesso, se non riuscisse a essere promosso con lo squadrone che gli hanno allestito, dovrebbe strappare il cartellino da allenatore, altro che spiegare “il calcio a modo mio”. Pisa 1 – Cosenza 1: il Pisa gioca una gran partita, va in vantaggio subito e poi va vicino al raddoppio con pali e occasioni mancate di un soffio. Il Cosenza? Non pervenuto. Ma pareggia sul finire del match grazie ad un rigore regalato in combinazione dal portiere più regolare del campionato con Beruatto, il suo terzino mancino rivelazione della stagione. Così va il calcio. E il Cosenza, senza grandi meriti, si trova ancora in corsa per la salvezza. Riuscirà Bisolon de’ Bisoloni a vanificare cotanta fortuna toccata ultimamente ai calabresi? Noi, controinteressati e coinvolti, speriamo di si, anche se il mister silano si deve superare e sappiamo da almeno un decennio quanto sia nocivo a sé e a suoi. Pordenone 3 – Crotone 3: gli uni e gli altri, i soli già retrocessi, si sfidano senza regole e logica e ne viene fuori un pareggio senza regole né logica. Spal 3 – Frosinone 1: gli spallini tremano in apertura contro i Frusinati con la testa già ai playoff. Poi Dickman trova il Jolly dal limite e Mora diventa l’eroe della giornata. Un ulteriore ringraziamento alla nostra tifoseria per aver costretto il buon Luca a lasciarci gratis per questioni mai chiarite e ricominciare da Ferrara una carriera da applausi. Un grazie pure al DS di allora Maialini e alla società sempre pronti ad assecondare gli sturbi di una piazza controllata da analfabeti di ritorno, sia nel calcio sia nel loro bagaglio culturale. E Mora allora era laureando in filosofia. Ternana 1 – Perugia 0: la Ternana vince l’ambito derby umbro che, però, non poteva muovere altro che l’orgoglio cittadino perché la classifica era ormai delineata. Comunque la piccola speranziella del Perugia di entrare fra le sei spareggianti per un posto in A è stata spenta da i rivali più accesi. Tutto questo non toglie nulla al percorso eccezionale del club di Santopadre guidata alla scrivania da Giannitti e dalla panchina da Alvini con investimenti oculati e spese inferiori a quelle sostenute da Di Masi. E se Longo si è dimostrato degno di essere concorrente di Alvini per essere il miglior allenatore cadetto della stagione la differenza l’hanno fatta invece le figure dei rispettivi DS, un duello improponibile. Se fossimo nel pugilato sarebbe un match impari fra un Mediomassimo e un peso Mosca. E chi sarebbe il peso Mosca? A chi indovina una bambolina omaggio, quella che troviamo in una scatola di Tide. Reggina 1 – Como 4: fra due compagini che hanno centrato gli obiettivi, la salvezza anticipata, una partita d’altri tempi con la meritata vittoria esterna dei lariani. Parma 2 – Alessandria 2: ci si era illusi: Longo cambia modulo a sorpresa e mette subito tatticamente in difficoltà Iachini con alcune mosse a sorpresa, rifuggendo la logica di piazzarsi “a specchio” contro il Parma: se avesse accettato quel tipo di atteggiamento infatti i crociati avrebbero vinto nove duelli individuali su dieci e i Grigi sarebbero stati la vittima sacrificale ancor prima del fischio d’inizio. Gli emiliani però, benchè rinforzati dall’assenza di Buffon, hanno pagato la scarsa attitudine al sacrificio di Vasquez e Inglese, l’assenza del miglior difensore del torneo Danilo e le scelte di Iachini volte più ad accontentare chi si è visto poco che a presentare in campo una formazione equilibrata. I Grigi hanno aggredito la banda-mancini e vanno subito in gol con il redivivo Palombi che, assistito con rara sapienza e altruismo da Marconi e, soprattutto, da Chiarello, vanno subito in vantaggio e poi controllano benino fino allo scadere del tempo quando Cobbaut su angolo inzucca e pareggia. Ad inizio ripresa regaliamo, grazie a una teoria di errori difensivi consecutivi, una palla in area trasformata in gol da Vasquez. Non è finita però perché con la rabbia della disperazione Pierozzi in mischia segna il gol del pareggio. Da quel momento i Grigi crollano (era l’80’) ma il risultato non cambia.

Commento classifica

In attesa del 38° e ultimo turno della regular season si aprono giochi e incastri imprevedibili sia per promozione diretta, sia per i playoff e playout e sia per la retrocessione diretta per la quale manca ancora “il terzo elemento”.

Vediamo nel particolare: