Incendio alla Solvay domato in mezzora

Spinetta Marengo (Alessandria) – C’è voluta mezzora agli addetti della squadra antincendio della Solvay per spegnere un incendio divampato verso le 10:30 che ha riguardato una vasca in cui avviene il pretrattamento chimico-fisico dei reflui provenienti dalla ditta Arkema, coinvolgendo tubature e condotti sovrastanti e, in parte, un container presente nell’area. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno visto fumo nero elevarsi dal complesso industriale. È intervenuta l’Arpa Piemonte già presente sul posto per controlli ordinari che proseguiranno per appurare le cause dell’incendio. I danni sembrano essere di scarsa entità.