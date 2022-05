Non scendo, voglio parlare coi giornalisti: detenuto extra comunitario protesta e sale sulla cupola del carcere

Alessandria – Un detenuto marocchino di circa 30 anni è salito in cima alla cupola del carcere Cantiello e Gaeta di Piazza Don Soria in segno di protesta. Alla base della cupola ci sono almeno tre guardie carcerarie mentre nel carcere i detenuti hanno iniziato una rumorosa protesta sbattendo con oggetti di ferro le sbarre facendo un baccano assordante. È dalle 2:20 che il detenuto nordafricano è seduto in cima alla cupola del carcere, a torso nudo, con una maglietta bianca in testa: chiede di poter parlare coi giornalisti. Nel frattempo è giunta anche la direttrice del carcere Elena Lombardi Vallauri (nella foto a destra) a capo delle due carceri di Alessandria (San Michele e Don Soria) che fanno parte di un unico plesso. Intanto le guardie carcerarie dal bordo inferiore della cupola stanno negoziando con lui affinché scenda, ma la risposta per ora è inequivocabile: “Non scendo, voglio parlare coi giornalisti”. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Un carcere famoso per la più violenta rivolta nella storia d’Italia

Il carcere di Alessandria non è nuovo a clamorosi atti di protesta dei detenuti. Il più drammaticamente noto resta quello della tragica rivolta del 1974 (9-10 maggio 1974). Sulla dinamica della strage si ricorda l’ultimo mediatore, don Maurilio Guasco. Il 9 maggio tre detenuti sequestrano un medico, un’assistente sociale, sei insegnanti e sei agenti. Polizia e carabinieri circondano l’edificio, i detenuti chiedono di poter lasciare il carcere in un furgone. In serata il governo consente una soluzione di forza di polizia e carabinieri che porta alla morte di due ostaggi. Il giorno dopo vi è l’assalto dei Carabinieri e a causa dello scontro muoiono due detenuti e 5 ostaggi, due guardie, il medico, l’assistente sociale, uno degli insegnanti.

Com’è la struttura?

L’istituto presenta alcune criticità strutturali derivanti da una struttura antica, nonostante le migliorie apportate per renderla più vivibile. Gli spazi appaiono particolarmente ristretti, tra le maggiori criticità si segnala la mancanza dei 3 mq per persona detenuta, la forte umidità dei locali docce (dove mancano o non sono sufficienti gli aspiratori) e la mancata separazione tra giovani e adulti. L’altro dato di grande rilevanza riguarda la forte carenza di personale dell’area trattamentale, mentre è stata segnalata una presenza del tutto insufficiente di assistenti sociale dell’UEPE.

Una casa circondariale vecchia di quasi due secoli

Aperto nel 1845, il carcere di Piazza Don Soria è stato chiuso nel 1992 e riaperto nel 1997 dopo ristrutturazione. Recentemente sono state effettuate nuovi lavori, anche se il carcere patisce un po’ lo spazio contenuto. I tetti non si trovano in buono stato. L’edificio si divide in due blocchi: blocco A e blocco B, divisi sui 4 piani.

Il blocco A si divide in 4 sezioni di 8 celle, in ogni cella ci sono 4 o 5 letti.

Il blocco B si divide anch’esso in 4 sezioni di 10 celle, da 3 o 5 posti letto per ognuna.

Per ogni sezione vi è una media di 30 detenuti. Nelle stanze con 5 posti letto ci sono 3 letti singoli e uno a castello, alcuni non utilizzati. Lo spazio calpestabile è ridotto in quanto non sono rispettati i 3 mq. Le finestre, munite di sbarre e griglie, sono poste ad altezza busto e rendono impossibile la vista del cielo. In un vano separato è presente la parte dove i detenuti posso cucinare: tutte le stanze sono dotate di frigo, piano cucina con lavandino dove è possibile cucinare col fornelletto a gas. Separato dalla cucina, in un vano separato dotato di porta, è presente il wc con bidet. Le docce sono in comune, in ogni sezione è presente un locale dotato di quattro docce. L’acqua calda è garantita solo nelle docce che, peraltro, presentano infiltrazioni d’acqua alle pareti provocate dall’umidità. Le celle sono aperte dalle dalle 8.00 alle 12.00, dalle 13.00 alle 16.00 e poi chiuse 5 minuti per lo scambio delle consegne e riaperte poco dopo le 16.00 fino alle 18.00. Le salette di socialità sono munite di calcetto, tavolino e sedie. Nell’istituto è presente una sezione dedicata agli isolamenti sanitari composto da 5 stanze in cui sono presenti 2 o 3 letti. È presente il bagno con la doccia, la TV ed un piccolo cortile passeggi davvero angusto. Questa sezione è collegata da alcune scale interne con l’infermeria.

Oggi il 60% dei detenuti non è italiano

In tutto ci sono 190 detenuti per una capienza di 218, gli stranieri sono 114 pari al 60%, mentre il personale educativo si trova in forte carenza: dei 4 previsti in pianta organica ce n’è solo uno operativo. Tra il personale dell’area trattamentale vi sono 1 criminologo che presta servizio in entrambi gli istituti cittadini e un assistente sociale dell’UIEPE che svolge le indagini sociali solo per le persone prossime al fine pena. L’assistenza sanitaria è garantita da 8 medici di base che turnano sulle 24 ore e da 5 infermieri professionali di cui 1 part time. In istituto sono presenti medici specialisti oltre allo psichiatra, quali: 1 infettivologo, un dentista, 1 otorinolaringoiatra (1 giorno a settimana), 1 dermatologo (ogni 15 giorni);1 cardiologo che garantisce il servizio di telemedicina. Mensilmente è presente anche 1 ottico. L’Infermeria è dotata della strumentazione base, di un ecocardiografo e di un defibrillatore. Sono attivi corsi di falegnameria (di Casa di Carità Arti e Mestieri), di elettricista (di Casa di Carità Arti e Mestieri), di muratore.

Aggiornamento delle 17:00

Il marocchino sul tetto ha chiesto un mediatore che è salito in cima alla struttura, ai piedi della cupola, che sta parlando col detenuto. Con lui anche la direttrice del carcere. Si attende il garante, come richiesto dal detenuto.