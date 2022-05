Sono già 104 i casi di peste suina africana tra Piemonte e Liguria dall’inizio dell’emergenza

Novi Ligure – Salgono a 104 le positività accertate di peste suina africana nella “zona di protezione II”: 62 per ritrovamenti in Piemonte, 42 in Liguria. La mappa indica gli ultimi dati definitivi delle positività riscontrate. Per quanto riguarda i nuovi casi, due sono stati riscontrati in provincia di Genova, a Campo Ligure (otto le positività da quando è iniziata l’emergenza) e, in provincia di Alessandria, a Carrosio (primo caso nel territorio comunale), e a Serravalle Scrivia (seconda positività).