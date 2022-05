Casale Monferrato – Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, oggi pomeriggio tre auto si cono scontrate lungo provinciale 55, in strada Valenza dopo il distributore di carburante. I danni sono solo ai mezzi mentre ai conducenti sono state riscontrate contusioni e ferite lievi per cui sono stati ricoverati all’ospedale in codice verde.