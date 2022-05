Fratelli d’Italia continuano a litigare con Lega e Forza Italia: Centrodestra ormai a pezzi in Regione

Torino – Continuano a volare gli stracci nel centrodestra in Regione a Torino con da una parte Fratelli d’Italia e dall’altra Lega e Forza Italia. Una settimana dopo la lite furibonda a proposito della presenza delle associazioni pro vita nei consultori, Lega e Fratelli d’Italia tornano allo scontro. La nuova frattura sarebbe sulla legge “Allontanamento Zero” con l’assessora Chiara Caucino (Lega) pronta a presentare modifiche sul provvedimento che troverebbero il muro di FdI che contesta quelle su condizione economica delle famiglie d’origine, riconoscimento di un assegno, coinvolgimento dei parenti fino al quarto grado per scongiurare l’ingresso in comunità o l’affido esterno e la partecipazione dei servizi sociali all’interno dell’Osservatorio chiamato a vigilare sul corretto funzionamento del sistema. Quella contro l’attuale sistema degli affidi è infatti una delle leggi bandiera del centrodestra in Regione, nata sull’onda dell’inchiesta di Bibiano e cavalcata da Lega e FdI, tra le proteste delle opposizioni, di gran parte dei Comuni, Torino in prima fila, ma anche di associazioni, medici, psicologi e avvocati, oltre ai servizi sociali accusati dal centrodestra di fare “allontanamenti facili”.