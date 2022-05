In mille ballano al rave ma duecento si beccano una denuncia dai carabinieri

Caresana – È finito male il rave di Caresana, tra Casale e Vercelli, iniziato verso le 21 di sabato dietro il cimitero, in un’area boschiva nei pressi del fiume Sesia. Sono infatti oltre 200 le persone denunciate dai carabinieri di Vercelli per il reato di invasione di fondo altrui, ma ci sono anche oltre 70 denunce per possesso di sostanze stupefacenti, guida sotto l’effetto di alcol o di droga. I militari sono entrati in azione dopo le prime segnalazioni. Al barbaro evento hanno partecipato circa mille giovani provenienti dalle province di Milano, Torino, Alessandria, ma anche dall’estero, in particolare Svizzera e Francia. Gli uomini della Benemerita di Novara e Alessandria, con la collaborazione della Polizia, hanno attuato un dispositivo lungo le vie di comunicazione per limitare l’accesso all’area, e grazie al quale sono stati identificati i giovani partecipanti al rave. Il deflusso è iniziato nella mattinata di ieri quando gli organizzatori hanno iniziato a smontare le apparecchiature utilizzate per diffondere la musica. Casse giganti attorno a cui i ragazzi hanno ballato ininterrottamente in un accampamento improvvisato tra auto e camper. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Vercelli che hanno presidiato l’area del fiume per scongiurare incidenti in acqua proprio perché molti partecipanti, all’arrivo delle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga tra boschi e sentieri.