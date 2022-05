Ritrovata sana e salva la donna scomparsa da casa ieri mattina

Molare – Sono terminate stamane verso le 8:00 con esito positivo le ricerche di Federica Ruzzon, 53 anni, commessa nel supermercato Gulliver di Via Nuova Costa a Ovada, uscita ieri di casa a Molare e non più tornata. L’hanno cercata tutto il giorno, anche con l’aiuto dei cani molecolari, dell’elicottero e dei droni, ma solo stamane è stata ritrovata, stanca ma in buone condizioni, in Via Ceriato a Molare. Le ricerche erano state interrotte stanotte dopo la mezzanotte e sono ricominciate questa mattina alle 6:00. Impegnati nelle ricerche, oltre a molti volontari del posto, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile. La donna vive a Molare e soffrirebbe di depressione. È stato il figlio Daniele Scaffidi ieri mattina a lanciare l’allarme. La donna si era allontanata a piedi da casa in viale Campi Sportivi nel centro di Molare.