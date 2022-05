La Asl di Novi si dimentica di comunicare la proroga della convenzione ai volontari che non si presentano per la vaccinazione anti Covid della quarta dose

Novi Ligure – Il personale sanitario della sede Asl di Via Papa Giovanni XXIII ha dovuto accogliere le persone in attesa della somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid senza l’aiuto dei volontari solitamente impegnati nelle operazioni di supporto alla compilazione dei moduli a causa del fatto che la Asl non aveva comunicato la proroga fino al 31 maggio della convenzione tra l’associazione e l’ente sanitario, poi prorogata fino al 31 maggio. Il problema è stato risolto anche se i volontari si sono presentati solo ieri. A causa del disguido si cono accumulati ritardi e in molti hanno dovuto attendere oltre un’ora rispetto all’appuntamento, aspettando spesso in piedi all’esterno dell’edificio.

Non c’è niente da fare: Novi è Novi.