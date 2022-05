Si rompe tubatura dell’acquedotto cittadino, centro di Casale allagato

Casale Monferrato – Verso mezzogiorno di ieri a causa della rottura di un tubo dell’acqua della condotta principale, si sono allagate Via Roma e Via Cavour con molte cantine allagate. L’intervento degli addetti all’acquedotto cittadino è stato tempestivo anche se si è reso necessario chiudere temporaneamente la fornitura d’acqua nella che va da Via Vigliani a Via Cavour, e da Via Cavour a Via Mameli. Traffico veicolare interrotto nella zona ma a metà pomeriggio la strada era stata completamente ripulita, per cui è stata possibile la sua riapertura. Oggi continueranno i lavori di manutenzione straordinaria della tubatura.

Intanto sono iniziati i lavori per la posa dei cubetti di luserna in Via Salandri, mentre proseguono gli interventi in Via Vidua e Via del Gazometro. Ciò comporterà alcune modifiche alla viabilità della zona: in particolare, dalle ore 8,00 di lunedì, e fino al termine dei lavori previsto per fine giugno, sarà chiuso al transito il tratto di via Salandri dal civico 36 all’intersezione con via Palestro. Per questo motivo saranno istituiti la direzione obbligatoria diritto all’intersezione con via Salandri per i veicoli in marcia su via Palestro e il doppio senso di marcia in via Salandri dal civico 36 fino a piazza Castello per consentire l’accesso ai veicoli dei residenti o di coloro che hanno aperture carrabili.

Il Comune di Casale ricorda inoltre che sono ancora in vigore, per permettere la posa della nuova pavimentazione, le seguenti modifiche alla circolazione nella zona di via Vidua e via del Gazometro:

divieto di transito nel tratto di Via Vidua dall’intersezione con Via Rivetta all’intersezione con Via del Gazometro e l’intera Via del Gazometro;

divieto di sosta con rimozione forzata e doppio senso di circolazione per i residenti nelle vie Rivetta e Gioberti e nel tratto di Via Vidua tra Via del Gazometro e Via Gioberti;

divieto di transito nel tratto di Via Vidua tra Via dei Fiori e Via del Gazometro;

senso unico alternato di circolazione in Via dei Fiori e nel tratto di Via Vidua tra Via Morelli e Via dei Fiori;

inversione del senso unico di marcia di Via Morelli, che è percorribile da Via Sammicheli a Via Lanza;

divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in Via Vidua, sul lato sinistro, dal civico numero 6 a Via del Gazometro.