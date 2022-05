Con l’“Operazione Flash” i carabinieri hanno assicurato alla giustizia quattro pericolosi criminali del Basso Piemonte

Acqui Terme – Un regolamento di conti fra sfigati, spacciatori e drogati, per una rapina che ha fruttato qualche centinaio di euro. La cosa è stata resa nota addirittura nella conferenza stampa di oggi organizzata dai carabinieri per illustrare l’“Operazione Flash” il cui nome dà l’idea della rapidità d’intervento, anche se non ci è dato sapere come mai, a distanza di 15 giorni dal fatto, i tutori dell’ordine non sono ancora in grado di assicurare alla giustizia uno dei quattro pericolosi criminali che hanno malmenato un tizio per portargli via 300 euro, due catenine d’oro e un telefono cellulare. Si tratta d’un marocchino di 25 anni e di due italiani rispettivamente di 32 e 19 anni, oggi detenuti nel carcere di Marassi a Genova. Del quarto non se ne sa niente, almeno per ora, in attesa della prossima conferenza stampa. I quattro erano entrati nella casa del rapinato, un italiano di 56 anni residente in città, sfondando la porta e portando via il malloppo dopo averlo ripetutamente minacciato e picchiato. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza dei vicini di casa, i militari del comando acquese, diretti dal Maggiore Gabriele Fabian, sono riusciti a risalire alla targa dell’auto usata dai rapinatori, per poi trovarla nelle vicinanze d’una casa nel Comune di Masone, vicino al casello autostradale della A26. I balordi hanno cercato di darsela a gambe ma hanno fatto poca strada. Subito è scattato il fermo, un provvedimento poi convalidato dal Gip di Genova che ha confermato la decisione di lasciare in carcere i tre, vista la molteplicità di indizi a loro carico, la loro pericolosità e il rischio di fuga. Anche il quarto soggetto responsabile della rapina è stato identificato e denunciato, ma è uccel di bosco. Era in possesso di una delle due catenine d’oro. I cinque protagonisti della triste vicenda avevano tutti dei precedenti penali. Il motivo della rapina è banale: c’erano dei conti in sospeso con l’italiano di 56 anni, regolati alla maniera rusticana.