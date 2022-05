Continua il martirio per chi è al volante: lunedì ripartono i cantieri sulle autostrade fra Piemonte e Liguria

Novi Ligure – Fra Piemonte e Liguria si tornerà a soffrire per la ripresa degli eterni cantieri autostradali. Le vie che collegano le due regioni sono costellate di cantieri praticamente eterni per cui recarsi al volante in Liguria e viceversa resta un martirio con code chilometriche e incidenti dappertutto (soprattutto tamponamenti). Dopo lo stop per festività pasquali, il primo maggio ed Euroflora, che chiuderà i battenti domenica prossima a Genova, i lavori sulla rete autostradale Aspi riprenderanno dalle 12 di lunedì 9 maggio e proseguiranno fino al 27 maggio, quando è previsto un’ulteriore pausa per il ponte del 2 giugno fino al 6 giugno. Restano alcune riduzioni di carreggiata sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e Isola del Cantone oltre ai cantieri di Genova Ovest e in territorio piemontese. Resta anche il cantiere sulla A26 in direzione sud prima del casello di Ovada.