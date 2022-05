La nostra logistica si rafforza: Palenzona è il nuovo Presidente di Bcube Air Cargo

Somma Lombardo (Va) – Il Consiglio di Amministrazione di Bcube, Gruppo leader che opera nel settore della logistica integrata dal trasporto merci aereo, ha nominato Fabrizio Palenzona come nuovo Presidente del Cda e delle due controllate Malpensa Logistica Europa e Fiumicino Logistica Europa. Bcube air cargo (già Argol Air Logistics), costituita con l’obiettivo di rivisitare le attività operative del cargo handler in un’ottica di logistica industriale, è un’azienda di Bcube Spa – Operatore Logistico Integrato operante a livello globale. Dall’ottobre del 2009, con la sottoscrizione del contratto di cessione da Sea SpA del 75% di Malpensa Logistica Europa, e dal 2008 unico azionista della Fiumicino Logistica Europa di Roma (già Argol Air Cargo), ha avviato un processo di integrazione e sinergia tra i due maggiori scali italiani, puntando a dare impulso al cargo aereo e alla crescita del traffico merci trasportate per via aerea o con altre modalità.