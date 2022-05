Lectio Magistralis dell’alessandrino Tirelli ad Asti, appuntamento da non perdere

Asti – Lunedì 9 maggio alle ore 18.15 al Circolo Nosenzo di Asti, in Via Filippo Corridoni n 51, il professor Fabio Tirelli, scrittore e psicoterapeuta alessandrino, terrà una lectio magistralis sul tema: “Scrittori, disperati guerrieri. Percorsi di (non) senso all’alba del Terzo Millennio”, durante la quale Tirelli presenterà la sua ultima trilogia di studi di scienze tradizionali (Nottole di Minerva, Muse dell Apocalisse, Sirene d Atlantide).

“Ho voluto accettare – ci ha detto Tirelli al telefono – l’invito degli amici del Circolo Nosenzo di Asti, uno dei più prestigiosi centri culturali della città, e tornare a parlare in pubblico, cosa che ho sempre amato moltissimo, nel tentativo di condividere i miei studi, esoterici ma non solo, con la gente, per superare assurdi steccati fra la cultura cosiddetta d’élite e il popolo. In questi cinque anni di silenzio – ci ha spiegato l’amico Tirelli -, dovuti in parte al Covid ma anche a vicende personali che la Redazione di Alessandria oggi conosce bene, ho lavorato molto sia sul versante delle problematiche della terza e quarta età e dei fragili di cui mi occupo da 45 anni, che dal punto di vista degli studi tradizionali, che sono la mia passione diciamo senile. Come Direttore Artistico di Bottega Ferrari, che riaprirà presto i battenti dopo tre anni di chiusura forzata, spero che l’occasione permetta, oltre che incontrare tanti amici che spero siano presenti, fra loro storici insigni e studiosi di Kabbala e di esoterismo egiziano e orientale, di poter avviare collaborazioni organiche fra Centri Studi del Piemonte Sud per altre feconde iniziative”.

Il professor Fabio Tirelli ci ha promesso il testo della sua lezione e saremo lieti di pubblicarla, sperando che ci racconti nuove esperienze e visioni di questo mondo, così in difficoltà e sempre più incomprensibile.