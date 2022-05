Muratore marocchino cade da un trabattello ed è trasportato in codice giallo all’ospedale

Casale Monferrato – Ennesimo incidente sul lavoro nella nostra provincia. Stamane verso le dieci un muratore marocchino di 53 anni, dipendente in regola di una ditta di Susa (To), mentre era su un ponteggio per effettuare alcuni lavori di muratura all’interno d’una palazzina in Via Italo Rossi nel quartiere Oltreponte, per cause in corso di accertamento è caduto malamente da circa un metro e mezzo d’altezza sbattendo violentemente la testa e riportando un trauma cranico. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto, oltre ai Carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso insieme ai tecnici di Spresal e agli agenti della Polizia Locale, si sono recati i soccorritori del 118 che hanno immediatamente trasportato l’operaio all’ospedale in codice giallo. Secondo le prime indiscrezioni è sveglio e sta recuperando velocemente.