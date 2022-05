Sordida vicenda: i genitori drogati vendevano in casa la figlia tredicenne per comprare la droga

Vercelli – I genitori, una donna di 39 anni e un uomo di 40, mettevano in vendita la figlia minorenne nella casa dove vivevano a Vercelli per pochi euro destinati a comprare della droga. La Polizia li ha arrestati insieme a due clienti della ragazzina che ha 13 anni. Uno degli uomini identificati ieri in tribunale ha patteggiato due anni con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e per lui la vicenda giudiziaria si è conclusa. Dalle indagini è emerso anche che i “clienti” erano anziani vercellesi incensurati che per le prestazioni della ragazzina pagavano tra i 20 e i 50 euro. Per loro il reato è quello di violenza sessuale. La vicenda si è conclusa col patteggiamento per il primo imputato, un ultrasettantenne di Vercelli, incensurato, che si era sottoposto a interrogatorio e ha provveduto al risarcimento integrale del danno alla persona offesa prima del giudizio. Tso obbligatorio per un percorso terapeutico di almeno un anno, come previsto dalla legge e il cui mancato adempimento determina la revoca del beneficio della condizionale. Grazie alla Procura di Vercelli sono partite le indagini poi continuate per competenza distrettuale, data la gravità dei reati contestati, a quella di Torino. Gli inquirenti hanno subito indagato sulla “casa degli orrori”, come è stato definito il luogo dove avvenivano le turpi riunioni, anche con l’utilizzo delle telecamere che hanno registrato il via vai di anziani. I tre figli della coppia, la ragazzina tredicenne e due fratellini più piccoli, sono stati tolti ai genitori per cui il gip nello scorso agosto aveva disposto la custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia. Contestato loro anche lo sfruttamento della prostituzione minorile. I clienti arrestati dalla polizia sono cinque, di cui due over 70.