Autostrade cedute allo Stato: fra Liguria e Piemonte cambierà qualcosa?

Novi Ligure – Ormai è ufficiale: col perfezionamento della vendita di Autostrade per l’Italia a Cassa Depositi e Prestiti, Blackstone e Macquarie, Aspi si smarca. La chiusura dell’accordo porta alla cessione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia detenuto da Atlantia da parte della Holding Reti Autostradali S.p.A. (HRA). Benetton toglie il disturbo e lo fa sia per quanto riguarda la manutenzione (chi fa maglioni di lana deve fare maglioni di lana e non strade) ma in qualche modo anche per quanto riguarda la tragedia del Ponte Morandi. Per il primo aspetto non resta che attendere gli sviluppi di una ristrutturazione aziendale tanto attesa quanto indispensabile, mentre nel secondo caso si chiude parzialmente e nel peggiore dei modi una delle pagine più scandalose della nostra storia. Gli azionisti di Aspi passano la mano e se ne vanno con una valigia piena di miliardi di euro degli italiani, visto che l’acquirente di maggioranza è proprio lo Stato. E sulla cosa non vogliono certo soprassedere i parenti delle vittime del Ponte Morandi: “I nostri familiari sono stati uccisi due volte – dice Egle Possetti, presidente Comitato ricordo vittime ponte Morandi – dopo che è stata effettuata la vendita”. Un contratto che riporta Autostrade per l’Italia in mano pubblica allo stesso prezzo al quale era stata privatizzata: 8,2 miliardi di euro. A lungo dopo la tragedia di Genova la politica aveva parlato di revoca della concessione alla famiglia Benetton. Poi invece è stata presa un’altra scelta che, a spese degli italiani, restituisce Autostrade alla gestione dello Stato.

Dopo la tragedia di quel maledetto 14 agosto del 2018 che ha mietuto ben 43 vittime, resta lo sgomento: “Tanti cittadini forse non sanno – incalza Possetti – che questi oltre 8 miliardi sono solo un piccolo acconto di tutti i fondi che dovremo sborsare”. Infatti le infrastrutture di cui lo stato riprende il controllo maggioritario sono malate gravi, che necessitano di investimenti cospicui, se qualcuno non se ne fosse accorto sono al collasso, nonostante i molti cantieri. L’Italia riprendere in mano la gestione di Autostrade con una partecipata composta da Cassa depositi e prestiti (che detiene ora il 51%), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e dai fondi gestiti da Macquarie Asset Management (24,5%). La cessione della partecipazione è avvenuta a un controvalore di 8.198,8 milioni di euro inclusa la ticking fee e al netto di minori altri aggiustamenti di prezzo previsti sempre dal contratto di cessione. Di conseguenza la cifra potrà ancora aumentare. Al comprensibile sdegno dei famigliari delle vittime, si aggiunge la perplessità di chi deve recarsi spesso in Liguria percorrendo la A7 (Serravalle-Genova) e la A20 (Autotrafori) due vie di comunicazione ormai pressochè impercorribili normalmente a causa degli eterni cantieri che ne rallentano il traffico. Intanto le fasi processuali per stabilire le colpe della tragedia del ponte Morandi vanno avanti con l’ex ad Giovanni Castellucci e gli altri 58 indagati rinviati al processo che prenderà il via il prossimo 7 luglio.

Autostrade ha invece chiesto e ottenuto il patteggiamento. Coi nostri soldi.