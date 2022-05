Calcio Serie B: l’Alessandria perde e retrocede

Alessandria (Alessandria 0 – L.R. Vicenza 1) Jimmy Barco – I Grigi nell’ultima giornata di campionato si lasciano scappare la permanenza in Serie B dopo la sconfitta casalinga col Vicenza e per il combinato disposto della vittoria del Cosenza contro il Cittadella. Il calor bianco è la sfumatura cromatica di questa sfida nella quale il Vicenza ha un solo risultato che abbia un senso mentre per I Grigi c’è una serie di opzioni, tutte legate a doppio filo al finale di Cosenza. Il primo tempo, dal punto di vista estetico, è praticamente inguardabile. A metà frazione sblocca la partita il difensore centrale vicentino, di piede, su calcio d’angolo. Per il resto null’altro da segnalare se non una serie interminabile di duelli in mezzo al campo coi nervi a fior di pelle. Fin qui ottimo l’arbitraggio che tiene la barra a dritta in un match che sembra sul punto di degenerare da un momento all’altro, mentre i portieri, invece, sono inattivi. Leggera prevalenza nel possesso palla degli ospiti i quali hanno, fino al riposo, il vantaggio di poter sfruttare qualche spazio in più dopo aver segnato, ma non creano opportunità interessanti. Nella ripresa è lo stesso film. I Grigi però sono più arrembanti, i vicentini più guardinghi. Fra due squadracce simili dire sul momento chi si meritasse i playout e chi di retrocedere è difficile. Il caso vuole che possa essere il Cosenza, forse la più scarsa delle tre, a salvarsi.

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani (dal 59’ Lunetta), Casarini (dal 82’ Abou Malal Ba), Prestia; Pierozzi (dal 71’ Fabbrini), Di Gennaro, Gori (dal 59’ Milanese), Parodi; Chiarello (dal 46’ Marconi), Palombi; Corazza. A disp. Cerofolini, Crisanto, Benedetti, Ariaudo, Coccolo, Barillà, Mustacchio. All. Longo

LR Vicenza (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Bikel, Cavion (dal 86’ Meggiorini), Lukaku (dal 65’ Padella); Da Cruz (dal 80’ Greco), Ranocchia (dal 80’ Dalmonte); Diaw (dal 86’ Zonta). A disp. Grandi, Pasini, Cappelletti, Cester, Boli, Giacomelli, Teodorczyk. All. Baldini

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Collaboratori: Alassio e Di Vuolo. Quarto uomo: Galipo’. VAR: Fourneau e Lo Cicero

Gol: 22’ De Maio (LRV)

Ammoniti: Diaw (LRV), Maggio (LRV), Palombi (A), Corazza (A)