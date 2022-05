“È finita cosi, come il gioco voleva…” (Equipe 84); le pagelle

Pisseri 6 – Incolpevole in occasione del gol subito, poi più che rinvii non è chiamato a fare.

Mantovani 6 – Buona la sua prestazione difensiva. La sua sostituzione all’ora di gioco Longo la pensa per motivi tattici.

Lunetta (dal 60’) 5,5 – Entra per dare fisicità sulla fascia sinistra e ci riesce. Qualche cross velleitario ma nulla di più.

Di Gennaro 6 – Buona partita difensiva la sua. Si sperava in un miracolo da lui in area vicentina ma non è arrivato.

Parodi 6 – Mediano sinistro, stavolta. Avanza in seconda linea quindi, spesso guarda a vista il gioiellino Ranocchia e non se la cava male. Nella ripresa ritorna al suo ruolo di terzino e non delude.

Pierozzi 5,5 – Esterno destro di centrocampo. Una prima frazione grigia la sua, come la sua maglia ma in linea con il resto della squadra, anzi, di entrambe le squadre. Dopo 70’ esce per lasciare il posto al nulla.

Fabbrini (dal 72’) 4,5 – Il nostro piroettante fantasista in questi mesi ha dimostrato di essere un giocatore a metà fra l’inutile e il nocivo. Vorrete che proprio stasera trovasse un colpo vincente? Mica uno può smentirsi così. Un grazie di cuore a chi ce lo ha portato qui e a chi, fra giornalisti e tifosi, pensavano di aver pescato il Jolly.

Casarini 5,5 – Mediano centrale. Nervoso oltre modo nei primi 45’ e la lucidità stavolta non fa per lui. Sbuffa anche nella ripresa e lascia il posto a Ba.

Ba (dal 82’) sv.

Gori 6 – Mediano incontrista, fin che è in campo ci pare preciso e volitivo. All’ora di gioco deve far posto a Milanese.

Milanese (dal 59’) 5,5 – Longo spera in un suo slalom o in un suo tiro da fuori. Il primo non arriva il secondo finisce alto.

Prestia 6 – Difensore centrale a sinistra. Personaggio positivo e sostanzioso, purtroppo dal punto di vista tecnico al limite della categoria ma con umiltà, carattere e lavoro si è reso utile alla causa.

Chiarello 5 – Due o tre giocatine non male ma è troppo leggero, sempre sovrastato fisicamente dagli avversari e neppure troppo ispirato. Sostituito con il rude Marconi ad inizio ripresa.

Marconi (dal 46’) 5,5 – Non ci sono cross o pale giocabili. Lui è un terminale non un facitore di gioco.

Palombi 5,5 – Vivo è vivo. Pericoloso mai. Almeno adesso sappiamo che è un giocatore di calcio.

Corazza 5,5 – Valgono i giudizi dati ai due suoi compagni di reparto di attacco. Forse stasera usare il termina “manovra” o “attacco” mi pare davvero troppo.