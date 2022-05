Tenta il suicidio in stazione, salvato dalla Polfer

Novara (da Novara Today) – Tenta il suicidio in stazione, ma viene salvato dagli agenti della polizia, intervenuta sul posto su segnalazione della sala operativa della Questura. È successo mercoledì 4 maggio, a Novara. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, gli agenti sono intervenuti sul terzo binario della stazione, dove un uomo di circa 30 anni, al telefono con il 112, minacciava di togliersi la vita. Messo in sicurezza e tranquillizzato, l’uomo ha iniziato a raccontare agli agenti il proprio malessere, dovuto a problemi sentimentali, ma alla vista di un treno in ingresso ha iniziato a correre verso il convoglio. I poliziotti sono però riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, impedendo, in extremis, il gesto. Sul posto è poi giunta anche un’ambulanza del 118, che ha portato l’uomo all’ospedale Maggiore di Novara per le cure del caso.