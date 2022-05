Il problema delle Rsa dilaga, l’allarme viene anche da Biella e in Regione si pensa alle Comunità Alloggio

Biella – Il problema della grave crisi di liquidità delle Rsa piemontesi, dopo l’allarme dato soprattutto da Alessandria, Asti e Cuneo, anche Biella si fa sentire mentre dalla Regione propongono varie soluzioni come quella delle case di comunità anche se le Rsa di questo progetto sanno poco o nulla. Di cosa si tratta? La casa di comunità o comunità alloggio per anziani è una struttura socio-assistenziale residenziale che offre assistenza tutelare, prestazioni alberghiere, facilita la fruizione di attività ricreativo-culturali esterne alla struttura e garantisce assistenza nelle attività quotidiane e di notte in caso di emergenza. Sono quindi strutture di tipo residenziale, abitazioni e case, che si differenziano dalle Case di riposo, solo per il numero degli ospiti limitato a un minimo di sette fino ad un massimo di dodici ospiti a bassa intensità assistenziale. Le comunità alloggio per anziani tendono ad avere le caratteristiche di un normale appartamento e cercano di ricreare, aiutati dagli oggetti ambientali dell’ospite l’affinità della casa d’origine soprattutto nella propria camera. Sono dotate d’una sala da pranzo o soggiorno abbastanza ampio per accogliere i 7 – 12 ospiti, di superficie di almeno 22 m², di camere da letto preferibilmente con non più di due letti e di servizi comuni attrezzati in base al numero degli ospiti, quindi con due bagni fino a 10 posti letto, poiché per le strutture fino a 10 posti letto sono sufficienti le caratteristiche delle civili abitazioni. Ma se viene superato il limite dei 10 posti letto diviene obbligatorio disporre di camere da letto con non più di due letti di superficie 12 m² per quelle ad 1 posto letto e di 18 m² per quelle a 2 letti; di disporre di un bagno ogni 4 posti letto, ovvero 3 bagni di cui almeno 1 ben attrezzato per i disabili. È sempre richiesto il servoscala a poltrona o pedana, ovviamente se la struttura si sviluppa su più piani. Inoltre è previsto anche 1 bagno ad uso esclusivo del personale. È richiesta la presenza di uno spogliatoio con armadietti. È sempre necessaria l’autorizzazione sanitaria preventiva ovvero prima di avviare l’attività. Rsa e Comunità alloggio sono due sistemi che, per la Regione Piemonte, devono convivere, così come servono i centri diurni e i sostegni alle famiglie. Secondo quanto dichiarato a La Stampa da Paola Garbella, referente biellese dell’associazione che riunisce i direttori delle case di riposo, a colpire sarebbe il silenzio della politica: “Nessun sindaco ha preso posizione, anche se voglio vedere cosa succederebbe se chiudessero i centri nei piccoli comuni. Questa è una battaglia politica per cui ci sentiamo abbandonati”.

Le richieste da parte delle famiglie ci sono, ma spesso non ottengono sostegni economici e bisogna affrontare situazioni complicate con le tariffe che non sono state adeguate per coprire i nuovi costi. Inoltre è difficile trovare personale adeguatamente formato, sia per gli infermieri che per gli Oss.

Poi c’è il problema del previsto rincaro dell’energia, e qualcuno, data la lievitazione dei costi generali, del settore pensa di chiudere.