La Pernigotti è senza venditori, la Pernigotti è morta salvo un miracolo romano

Novi Ligure (Red) – Tutto il mondo sa che ogni azienda, se resta senza venditori, è definitivamente morta. La Pernigotti, morta lo era già, ma la notizia di venerdì secondo la quale la rete commerciale non esiste più è il colpo di grazia per una delle aziende dolciarie italiane da sempre più note al mondo. Dopo aver saltato le campagne di produzione di Natale 2021 e della scorsa Pasqua, non c’è più niente da vendere e i nuovi macchinari promessi dai turchi non arrivano. Insomma, l’elettroencefalogramma è piatto e a nulla varranno le velleitarie azioni dei sindacati – che sono corresponsabili di questa tragedia con quarant’anni di lotte inutili e forsennate di cui, prima o poi, dovranno rispondere ai lavoratori – nel tentativo di rianimare il malato. Il tavolo di martedì al Mise di Roma appare solo una formalità a meno che non succeda un miracolo. Noi abbiamo sempre scritto la verità e siamo stati insultati e minacciati dai sindacati che hanno perfino dato del “reietto” al nostro direttore che è di Novi. Ebbene, come scrive il grande Kipling: “Se saprai aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato non rispondere con calunnia, o essendo odiato non dare spazio all’odio, senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo saggio, […] tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa. E — quel che più conta — sarai un uomo, figlio mio!”. Il nostro direttore ha scritto infinite pagine per tentare di informare correttamente i dipendenti della Pernigotti, aveva anche tentato, nel 1993, quando era consigliere comunale del Pli a Novi, una mediazione per una trattativa di vendita a una cordata milanese tramite lo studio Del Monte di Milano. Niente. Solo sputi in faccia e offese.

Ora che è finita, egregi sindacalisti professionisti, cosa raccontate ai lavoratori?

Quanto farete durare la farsa dell’assemblea permanente nello stabilimento di viale della Rimembranza, già in atto da mesi?

Cosa si può fare dopo che anche l’ultima addetta commerciale è passata alla Condorelli?

Quando la Witor’s di Cremona (l’ultima speranza) deciderà di pronunciarsi, lo farà col canonico comunicato stampa che potrebbe avere due contenuti diversi.

Il primo: gli investitori acquisteranno il marchio e assumeranno qualche lavoratore portatore di know out.

Il secondo: gli investitori non sono interessati a concludere la trattativa.

In ogni caso sarà la fine della Pernigotti e il licenziamento di una settantina di lavoratoti.

Così Novi, da città industriale, è ormai un dormitorio per pendolari, pensionati, politici e sindacalisti.

Dopo che i novesi hanno consentito di massacrare la Carlevaro & Cattaneo, la Zavaglia, la Nitens, la Vosa, la Dellepiane, la Pernigotti, in attesa del de profundis per l’ex Ilva, siamo al deserto dei tartari.

A questo proposito la foto in alto è emblematica.