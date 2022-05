La sentenza del campionato di Serie B è stata depositata

Siamo arrivati alla fine della regular season. 38 match d’un campionato stupendo. Una categoria, la seconda del calcio italiano, dove la professionalità e la managerialità sono ormai requisiti indispensabili. In questa stagione siamo rimasti incantati da giocatori che vedremo in Serie A, in Società già strutturate per affrontare la massima categoria. I diritti televisivi di questa B sono stati venduti in mezzo mondo, Brasile compreso, e sono la prova provata della validità assoluta di questa categoria. Militare in un campionato del genere significa, per ogni piazza calcistica, essere nel rosso dell’uovo e lanciare il proprio territorio nel mondo: chi non ha colto questo aspetto che va oltre lo sport non merita di essere classificato “tifoso”, tutto il resto è inutile e ipocrita provincialismo. Ma su questi temi avremo tempo per discettare.

I verdetti

Promozione diretta in A Lecce (71 p.) Cremonese (69 p.)

Playoff (una squadra in serie A) Pisa (67 p.) Monza (67 p.) Brescia (66 p.) Ascoli (66 p.), Benevento (63 p.) Perugia (58 p.)

(una squadra in serie A) Playout (una squadra retrocessa) Cosenza (35 p) L.R. Vicenza (34 p.)

(una squadra retrocessa) Retrocessione diretta Alessandria (34 p.) Crotone e (26 p.) Pordenone (18 p.)



Le partite