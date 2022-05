Pallacanestro A2: Scafati batte JB Monferrato alla prima dei playoff

Scafati (Edoardo Viadana – JB Monferrato Area Comunicazione) – Fattore campo confermato in Gara 1 di Quarti di Finale del Tabellone Argento con la Novipiù JB Monferrato che esce sconfitta dal PalaMangano con il punteggio di 76-51. Doppia-doppia (17+11) per Leo Okeke. Tra quarantotto ore i ragazzi di coach Valentini saranno di nuovo in campo per Gara 2.

La partita si sblocca grazie al long-two di Sarto che porta in vantaggio la JBM dopo 1’ di gioco (2-0). Si sblocca anche Scafati grazie al 2+1 di Cucci (4-3). Okeke schiaccia nel canestro della Givova il quinto e il sesto punto della Novipiù (6-3). Partita nervosa con le due squadre che non riescono a trovare la via del canestro per oltre due minuti, ma ci pensa Clarke con la tripla a ristabilire la parità (6-6). Monaldi trova la tripla del primo vantaggio scafatesi (9-8 a 4’ dalla prima sirena). Okeke trova il jumper del -1 (11-10). I liberi di Leggio danno la nuova parità ai rossoblu (12-12 ad 1’ dalla fine del primo quarto). Si va alla prima pausa sul 16-12 per la Givova Scafati.

Il secondo periodo si apre con il lay-up di Rossato che porta Scafati sul +6 prima che Okeke trovi il 2+1 che riavvicina ad un solo possesso pieno la JBM (18-15). I tre tiri liberi sempre di Rossato riportano la squadra di coach Rossi sul +6 (23-17 dopo 3’ di secondo quarto). Hill-Mais trova il suo primo canestro dal campo e riavvicina la JBM (26-19). Cournooh fa 1/2 ai liberi e la Givova va sul +8 (29-21) a metà secondo periodo. Sempre Cournooh trova il canestro in contropiede che vale il primo vantaggio in doppia cifra della serata (31-21) e coach Valentini ferma la partita con il time-out. In uscita dal time-out un parziale di 6-2 in favore della JBM la riavvicina sul -6 (33-27). Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 37-30.

Al rientro dalla pausa lunga la JBM trova la prima tripla della serata con Fabio Valentini che riporta i suoi a -4 (37-33). La Novipiù trova il canestro con continuità grazie a Sarto, ma De Laurentiis gli risponde (41-36). Monaldi infila la tripla del nuovo +9 Scafati (45-36 a 6’30” dall’ultima pausa). Ancora Monaldi segna da tre punti (48-36) e coach Valentini ferma la partita con il time-out. Dopo la sospensione viene fischiato un antisportivo a Fabio Valentini che Scafati capitalizza con 3 punti (51-36), ma dall’altra parte Ghirlanda trova il canestro del -13 (51-38 a 3’ dalla fine del quarto). Due triple in fila di Clarke scrivono il massimo vantaggio di serata (57-38). La Novipiù confeziona un parziale di 5-0 che la riporta sul -14 (57-43) che è anche il punteggio con cui si chiude il terzo periodo.

L’ultimo periodo si apre con il primo canestro della partita di Mobio (60-43). Okeke trova il dumper del -19 (64-45 a 7’ dall’ultima sirena). L’alley-oop di Daniel scrive sul tabellone il massimo vantaggio di serata in favore di Scafati (68-45 a metà ultimo quarto). Nella seconda metà del periodo c’è spazio anche per Sirchia e Okeke trova il jumper del -20 (69-49). Negli ultimi due minuti di partita si svuotano le panchine di entrambe le squadre, con Sirchia che trova il canestro, ma la partita finisce 76-51 e Scafati si porta 1-0 nella serie.

Givova Scafati – Novipiù JB Monferrato 76-51 (16-12, 37-30, 57-43)

Givova Scafati: Mobio 11, Daniel 11, Grimaldi, Perrino, Parravicini, De Laurentiis 9, Clarke 11, Rossato 10, Cournooh 7, Monaldi 9, Cucci 7, Ikangi 1. All.: Alessandro Rossi.

Novipiù JB Monferrato: Sarto 7, Valentini F. 3, Valentini L. NE, Formenti 2, Sirchia 2, Lomele, Okeke 17, Ghirlanda 5, Leggio 9, Hill-Mais 6. All.: Andrea Valentini.